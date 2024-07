Eichsfeld. In einem Mehrfamilienhaus im Eichsfeld zündelt ein unbekannter Täter. Die Feuerwehr kann das Schlimmste verhindern.

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Heuberg“ in Ershausen entzündete nach Informationen der Polizei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Unbekannter Papier im Treppenhaus. Dabei wurde der Bodenbelag beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, löschte die Glut ab und lüftete das Treppenhaus, um eine Gesundheitsschädigung für die Anwohner auszuschließen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0172858).

