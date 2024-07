Eichsfeld. Unbekannte sind in einer Eichsfelder Stadt in ein Sporthaus eingedrungen. Das haben sie mitgenommen:

Bargeld und Getränke erbeuteten bislang unbekannte Täter im Sportlerheim in Dingelstädt in der Straße Aue. Der oder die Täter waren laut Polizei in das Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Außerdem bittet sie jetzt um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Tel. 03606/6510 zu melden.

