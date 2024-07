Eichsfeld. Die Polizei führt im Eichsfeld Kontrollen im Straßenverkehr durch. Gleich mehreren Fahrern wird die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei war am Wochenende mit den Eichsfelder E-Scooter-Fahrern beschäftigt. In Kirchworbis hat sie am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in der Bollensgasse den Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille, heißt es in der Mitteilung. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen ihn gefertigt.

In der Petristraße in Heiligenstadt wurde am Samstagabend gegen 00.05 Uhr ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum verbotener Substanzen hinwiesen. Ein Drogenvortest verlief positiv, teilt die Polizei mit. Daraufhin sei dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand der Fahrer eines E-Scooter, der am Samstagabend in der Heidener Straße in Heiligenstadt kontrolliert wurde. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und, laut Polizei, die Weiterfahrt untersagt.

