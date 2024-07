Eichsfeld. Im Eichsfeld sind Diebe und Einbrecher unterwegs. Sie hinterlassen Sachschaden und entwenden Geld sowie ein Trekkingrad.

Unbekannte Täter haben versucht, in der Zeit zwischen 30. Juni und 5. Juli in das Schützenhaus in Breitenworbis einzudringen. Dabei wurde versucht, die Tür aufzuhebeln, teilt die Polizei mit. Weiterhin wurden der Zaun und die Holzverkleidung der Schießbahn beschädigt. Der angerichtete Schaden wird mit etwa 2000 Euro angegeben. Entwendet wurde, so die Polizei, offensichtlich jedoch nichts.

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli gegen 22 Uhr. Unbekannte Täter drangen in Kreuzebra durch ein angekipptes Kellerfenster in ein Wohnhaus ein und durchwühlten dieses, heißt es in der Mitteilung. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette.

Trekkingrad gestohlen

Am Freitag zwischen 7 Uhr und 9 Uhr wurde in der Hahnstraße in Leinefelde ein ungesichert abgestelltes schwarzes Trekkingbike der Marke „Rex“ entwendet, teilt die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe könne derzeit nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu den Straftaten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

red