Erfurt. Das Thema Organspende kann jeden treffen, auch wenn es viele verdrängen. Das und der Klimaschutz sind Themen der kommenden Tage in Erfurt.

Infos zu Organspende auf dem Domplatz

Der Landesverband Niere Thüringen hat nach drohender Auflösung einen Neustart geschafft. Ein neuer Vorstand geht nun mit viel Optimismus an die Arbeit. Der diesjährige bundesweite Tag der Organspende am 1. Juni steht unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“ Der Landesverband wird an diesem Tag auf dem Domplatz in Erfurt über alle Aspekte von Nierenkrankheiten bis Nierenversagen, Transplantation und Organspende informieren. Es ist der Tag, an dem die bewegenden Schicksale von Menschen im Blickpunkt stehen, die Organe gespendet haben oder denen als Organempfänger ein neues Leben geschenkt wurde. Der Info-Stand ist von 8 bis 14 Uhr auf dem Domplatz zu finden. Mitglieder des Vorstandes und der Transplantationsbeauftragte des Helios-Klinikums, Torsten Meinig, stehen für Gespräche bereit.

Götz Widmann mit neuem Programm im Museumskeller

Götz Widmann ist Liedermacher, aber einer, der lieber den Mittelfinger als den Zeigefinger erhebt. Exemplare dieser Gattung sind ausgesprochen selten, was einen Abend mit dem Punk unter den Songpoeten zu einem so besonderen Erlebnis macht. Es ist meistens hochgradig amüsant, manchmal schockierend, aber immer extrem erfrischend, diesem wirklich unabhängigen Geist zu lauschen, der gegen Maulkörbe aller Art allergisch ist, sich vor keinen politischen Karren spannen lässt. Am Freitag, den 31. Mai, tritt Götz Widmann im Rahmen der Tour zu seinem neuen Album „Blütenduft“ im Museumskeller am Volkskundemuseum auf.

Stadtteilzentrum feiert Jubiläum

Das Stadtteilzentrum am Herrenberg feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Stadtteilfest am Freitag, den 31. Mai, dem Tag der Nachbarn. Ab 13 Uhr werden zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein geboten. Neben einer Fotoausstellung, die durch zehn Jahre Stadtteilzentrum führt, wird es Auftritte der ehrenamtlich geleiteten Tanz und Theatergruppen geben. Auch die anderen Angebote wie Schach, Hausaufgaben- und Nachhilfe sowie das Sprachcafé werden sich an diesem Tag vorstellen. Hier besteht die Möglichkeit mit den Ehrenamtlichen des STZ ins Gespräch zu kommen.

Picknick für den Klimaschutz

Bei einem Parkplatzpicknick ins Gespräch über den kommunalen Klimaschutz kommen, diese Idee setzen Klimaentscheid Erfurt, der BUND Thüringen, Misereor und das Ökumenische Schöpfungsnetzwerk um. Am Freitag, den 31. Mai, findet die Veranstaltung unter dem Motto „Zukunftsfähiges Erfurt“ von 14 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Andreasstraße 33 statt. Im Mittelpunkt steht das Thema Suffizienz, also Genügsamkeit, um die planetaren Grenzen zu schonen und gleichzeitig Wohlstand für alle zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist mit einem Picknick gesorgt.

Märchenstunde im Hirnzigenpark

„Der Prinz und die Erbse“ heißt die moderne Interpretation des Märchenklassikers von Hans Christian Andersen vom Erfurter Theater im Palais. Im Hirnzigenpark in der Rubensstraße wird das Stück am Sonnabend, dem 1. Juni, aufgeführt. Im Heinrich-Hirsch-Sommergarten hofft der Prinz ab 16 Uhr, mithilfe der unter 20 Matratzen versteckten Erbse Klarheit bei der Wahl der richtigen Braut zu erhalten. Karten können vorab reserviert werden: Telefonisch unter 0361/5504 9901 oder unter kontakt@theaterimpalais.de

