Erfurt. Der Adventskalender der Erfurter Clubschwestern vom Soroptimist International hat schon Tradition. Ebenso die Verteilung der Erlöse auf Vereine, die Hilfe für Frauen, Mädchen oder Kinder bieten.

Im Mai schon Weihnachtsgefühle erzeugten auch in diesem Jahr die Clubschwestern des Soroptimist Club Erfurt, als sie drei Schecks in Gesamthöhe von 15.000 Euro übergeben konnten. Generiert wird das Geld durch den jährlichen Adventskalender, den die Soroptimistinnen nun schon seit mehr als 15 Jahren mit Preisen und Gewinnen füllen und in der Vorweihnachtszeit verkaufen.

Der Erlös kommt ausschließlich gemeinnützigen Projekten zugute, denn die Soroptimistinnen widmen ihre ehrenamtliche Tätigkeit Frauen, Mädchen und Kindern. Das stolze Ergebnis aus dem Verkauf des Kalenders 2023 ging zu je gleichen Teilen an das Frauenhaus Erfurt, das Pixel Sozialwerk und den Revolution Train des SuPEr e.V.

Petra Hegt, Leiterin der Stadtmission, wird das Geld für die Frauen mit ihren Kindern, die im Frauenhaus Zuflucht gefunden haben, einsetzen. Im Jahr 2023 waren im Frauenhaus etwa 100 Personen untergebracht. Auch Einrichtungsgegenstände und so normale Dinge wie Lebensmittel sollen angeschafft werden.

Suchtprävention wird finanziell unterstützt

Das Pixel Sozialwerk ist ein 2018 gegründetes Social Start-Up aus Erfurt. Als gemeinnütziger und diakonischer Träger sieht Anna Reppel als Gründerin und Leiterin die Aufgabe darin, Kindern die Chance auf Entwicklung und somit Berufs- und Zukunftschancen zu geben. Den Schwerpunkt der Tätigkeit von Pixel bilden die Kidsangebote im Rieth und am Berliner Platz.

Der Verein zur Förderung von Suchtpräventionsmaßnahmen Erfurt e.V. wird das Geld für den Revolution Train einsetzen, sodass dieser auch 2024 für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen kann. Die Vorsitzende Marion Eich-Born erklärt, dass durch die Besichtigung des Trains, den es seit 2021 auch in Thüringen gibt, die Jugendlichen der Schuljahrgangsstufen 9 und 10 die Gelegenheit erhalten, im Train den Suchtverlauf von Gleichaltrigen filmisch und interaktiv nachzuvollziehen.

Jasna Wendt, als Präsidentin des Erfurter Clubs von Soroptimist International, überreicht die Schecks mit großem Stolz. „Unsere Arbeit ist oft nicht einfach, weil wir Beruf und Ehrenamt unter einen Hut bringen müssen. Aber wenn wir hier stehen und sehen, welche tollen Menschen wir bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen können, dann bleiben wir motiviert. Der Kalender 2024 wird derzeit durch uns erarbeitet und wir suchen ständig Sponsoren, die den Kalender noch attraktiver machen, sodass jeder gern mit nur 5 Euro in die Freude anderer Menschen investiert.“

