Erfurt. Basketball am Hauptbahnhof, eine Lesung, ein kreativer Wettbewerb und ein besonderes Konzert: In Erfurt ist jede Menge los in den kommenden Tagen.

In der Veranstaltungsreihe „Buch im Kubus“ liest am Donnerstag, 6. Juni, Anne Rabe aus ihrem Buch „Die Möglichkeit von Glück“. Es wird eine Lesung und ein Gespräch über eine Generation, die zwischen Diktatur und Demokratie aufwuchs. Gemeinsam mit dem Forschungsverbund „Diktaturerfahrung und Transformation“ wird um 18 Uhr in die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt eingeladen. Die Moderation des anschließenden Gesprächs übernimmt Christiane Kuller von der Universität Erfurt.

„Alle Familien haben solche Geschichten. Gemeinsame Erlebnisse, die eine Familie zu einer Familie machen. Geschichten, die man sich immer wieder erzählt. (…) Was Tim und ich uns erzählen, wenn wir über unsere Kindheit sprechen, sind Geschichten davon, wie wir gelernt haben, still zu sein“, heißt es in dem Buch von Anne Rabe.

Anne Rabe hat ein ebenso hellsichtiges wie aufwühlendes Buch von literarischer Wucht geschrieben. Sie geht den Verwundungen einer Generation nach, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist, und fragt nach den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Basketball am Hauptbahnhof

Wummernde Beats aus den Lautsprecherboxen, spektakuläre Würfe auf den Korb und jede Menge gute Laune: das ist Basketball! Vom 22. bis 23. Juni 2024 ab jeweils 10 Uhr ist es wieder so weit und die große Mein_EinkaufsBahnhof-3x3Germany Tour macht Station am Hauptbahnhof Erfurt. Unterstützt wird das Event von den Geschäften im Einkaufsbahnhof. Der Eintritt ist frei. Wer gerne selbst an dem Wochenende auf dem Spielfeld stehen möchte, kann sich noch bis zum 15. Juni unter dem folgenden Link online anmelden: https://3x3germany.de/events/mekb-tour-erfurt/

Die Tour startet am Samstag, 22. Juni, um 10 mit den Kategorien U18Boys, U18Girls, U16Boys, U16Girls, Wheelchair und Hobby(mixed) und geht bis 19 Uhr. Am Sonntag, 23. Juni, spielen dann von 10 bis 19 Uhr die Teams Men Pro, Women Pro, Women und Hobby (mixed) ihren Sieger aus. Zudem findet an beiden Tagen ein Bump-Out Contest statt.

Sinfonische Perlen: Preisträger im Konzert mit dem Akademischen Orchester Erfurt

In Erfurt erwartet Interessierte ein besonderes Programm mit mehreren Highlights des Konzertrepertoires. Es erklingen die Ouvertüre „Masques et Bergamasques“ von Gabriel Fauré und Joseph Haydns Sinfonie Nr. 94 „Mit dem Paukenschlag“. Das Violinkonzert D-Dur op. 35 von Peter Tschaikowski wird dargeboten von der 22-jährigen koreanischen Geigerin Hannah Kim, internationale Preisträgerin und Meisterstudentin in Weimar. Das Akademische Orchester Erfurt musiziert unter der Leitung des Dirigenten Daniel Seonggeun Kim, 1. Preisträger des 12. Dirigierwettbewerbs der mittdeutschen Musikhochschulen. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet am Samstag, 8. Juni, um 17 Uhr in der Thomaskirche, Schillerstraße 48, statt.

Kreativer Wettbewerb „Erfurt – meine grüne Stadt der Zukunft“

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Naturerlebnisgartens Fuchsfarm initiiert das Umwelt- und Naturschutzamt einen Mal- und Geschichtenwettbewerb. Unter dem Motto „Erfurt – meine grüne Stadt der Zukunft“ werden kreative Ideen zur Entwicklung einer ökologisch wertvollen und nachhaltigen Stadt gesucht.

Alle Erfurter Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen vier und 18 Jahren sind aufgerufen, ihre Fantasie zu diesem Thema freien Lauf zu lassen. „Die Fuchsfarm ist ein fantastischer Ort des Naturerlebens, der Wissen zu Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz ganz vielfältig und mit hohem Erlebnisanteil vermittelt“, sagt Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit, Umwelt und Sport. „Im Jubiläumsjahr soll das natürlich aufgegriffen werden. Wir wollen gern wissen, wie sich die nachkommenden Generationen eine lebenswerte Stadt vorstellen, in der man gern wohnt, lebt, sich bewegt. Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse, die dann auch präsentiert werden sollen“, so Horn weiter.

Gesucht werden Bilder sowie Geschichten, die das Thema „Erfurt – meine grüne Stadt der Zukunft“ darstellen. Erarbeitet werden können diese allein, in einer Gruppe oder Klasse. Die Kunstwerke sollen maximal ein DIN-A4-Blatt groß und die Geschichten nicht länger als vier Seiten sein. Einsendeschluss ist der 28. Juni 2024. Alle Einsendungen werden vom 8. Juli bis 16. August im Naturerlebnisgarten Fuchsfarm ausgestellt. Dort können alle Besucherinnen und Besucher mittels Stimmzettel entscheiden, welcher künstlerische Beitrag ihnen am besten gefallen hat.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Jubiläumsfest am 7. September mit tollen Preisen geehrt. Für beide Kategorien erfolgt eine Prämierung jeweils in vier Altersklassen (4 – 7 Jahre, 8 – 11 Jahre, 12 –15 Jahre, 16 – 18 Jahre). Einsendungen sind per Post an das Umwelt- und Naturschutzamt, Naturerlebnisgarten Fuchsfarm, Stauffenbergallee 18, 99085 Erfurt oder per E-Mail an fuchsfarm@erfurt.de zu senden.

Gastfamilien für Austauschschüler aus den USA gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht Gastfamilien für 50 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus den USA, die im August 2024 im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) für ein Schuljahr nach Deutschland kommen werden. Das PPP ist ein Förderprogramm für transatlantischen Schüleraustausch, das vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA getragen wird.

Die Austauschschülerinnen und -schüler sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und besuchen während ihres Aufenthalts eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie. Durch den Schulbesuch und das Leben in ihrer neuen Familie auf Zeit lernen sie Deutschland ganz persönlich kennen. Gastfamilien entdecken im Gegenzug eine neue Kultur in den eigenen vier Wänden und leisten einen wichtigen Beitrag, um Brücken wieder aufzubauen und Perspektiven in der Welt aufzuzeigen. Zwischen Gastkind und Gastfamilie entstehen dabei internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten.

„Besonderer Luxus oder ein Besichtigungsprogramm werden von Gastfamilien nicht erwartet“, erklärt Joachim Wullenweber, Leiter des Aufnahmeprogramms von YFU. „Viel wichtiger ist es, das Gastkind herzlich aufzunehmen und in den Familienalltag zu integrieren.“ Auch die Familienzusammensetzung spiele keine Rolle: Egal ob mit Kindern im Haus oder ohne, als Paar, alleinerziehend oder in einer ganz anderen Konstellation – was am meisten zählt, ist die herzliche Aufnahme der Jugendlichen in die Familie.

Wer einen Jugendlichen bei sich aufnehmen möchte, kann sich bei YFU melden unter der: 040 227002-0 oder per E-Mail an: gastfamilien@yfu.de.

red/ad