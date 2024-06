Erfurt. Die erste Runde der Wahl des Oberbürgermeisters bewegt die Leserinnen und Leser. Bervor es in die entscheidende zweite Runde geht, zu dem Thema ein paar Meinungen.

Maria Neumann reagiert auf die OB-Wahl-Interviews mit Andreas Horn (CDU) und Andreas Bausewein (SPD): „Die Antwort von Herrn Bausewein auf die dritte Frage mutet schon sehr komisch an, wenn er von einem Rechtsruck im Stadtrat spricht, den er mit seinem Sieg bei der Stichwahl verhindern möchte. Der Stadtrat ist gewählt. Da beißt die berühmte Maus keinen Faden ab. Auch sein ersehnter Sieg wird daran nichts ändern.

In Erfurt haben alle Parteien Federn lassen müssen, die bisher regiert haben. Sieger sind - auch wenn es niemand aussprechen will - die CDU und die AfD. Gründe hierfür sollte Herr Bausewein bei seinen Parteikollegen in der Bundesregierung suchen. Die Bürger wollen einen Wechsel. Wo bleibt der versprochene wirtschaftliche Aufschwung? Wo bleiben die versprochenen vierhundertausend Sozialwohnungen? Warum geht es in der Migrationspolitik nicht voran? Warum steigen die Energiekosten immer weiter? Warum verkommt die Infrastruktur immer mehr? Warum stagniert die Schulbildung und steigen die Arbeitslosenzahlen? Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Ständiges Schimpfen auf die AfD hilft hier nicht weiter.

Ob der neue Stadtrat eine deutliche Änderung der bisherigen Kommunalpolitik schaffen wird, bleibt abzuwarten. Aber warum sollten sie nicht die gleiche Chance bekommen wie der scheidende Stadtrat?“

OB-Kandidaten kennen die Probleme an sozialen Brennpunkten der Stadt nicht

Frank Schmidt aus Erfurt hat die Fragerunden mit den OB-Kandidaten verfolgt, er meint dazu: „Was ich dabei bisher vermisst habe, ist das wohl jetzt und in der Zukunft größte Erfurter Problem, die Segregation. Diese ist in Erfurt (wissenschaftlich erwiesen) besonders ausgeprägt, die Entwicklung von Parallelgesellschaften ist unübersehbar und die Entstehung von „No go area“ ist auch im beschaulichen Erfurt in Zukunft möglich. Es wäre doch mal interessant, was die OB-Kandidaten dazu für eine Meinung haben. Dass die OB-Kandidaten nicht in sozialen Brennpunkten (Plattenbau) wohnen, erkennt man schon an deren „Lieblingsthemen“ wie Bäume pflanzen, mehr Radwege usw. Das betrifft insbesondere die Parteien des „gehobenen Mittelstandes“ wie Grüne, Mehrwertstadt usw. deren Anhänger wohl eher in den besseren Wohngegenden angesiedelt sind.

Dass die Probleme mit Schulplätzen und Wohnungen auch in Erfurt erst durch die früher von der Merkel-CDU und heute von den linken und grünen Parteien befeuerte Masseneinwanderung entstanden sind, wird in keiner Weise thematisiert.

Zum Thema „Parallelgesellschaften“ gehört auch der vorgesehene Umbau in Südost. Damit wollen sich anscheinlich irgendwelche Außenstehende, welche keine Ahnung von der konkreten Situation haben, selbst verwirklichen. Es soll irgendwie eine „Verbrüderung“ zwischen den einzelnen Plattenbaugebieten stattfinden, indem man die Verkehrsführung ändert, die ganze Sinnhaftigkeit des Unterfangens erschließt sich mir jedenfalls nicht. Das Hauptproblem in den Plattenbaugebieten auch in Südost ist ein soziales Problem, was schon vor 20 Jahren wissenschaftlich erforscht wurde (z.B. zum Herrenberg) und für das es keine Lösung gibt. Man war ja noch nicht mal willens oder in der Lage wenigstens die seit 2015 neu eingewanderten Menschen halbwegs gerecht auf die Erfurter Stadtteile zu verteilen, man hat die Last bequemer Weise den sozial Schwachen in den Plattenbaugebieten aufgebunden. Anstatt Geld für den Umbau auszugeben, sollte man lieber eine Polizeistation in Südost einrichten um Auswüchsen wie Kriminalität, häufiges Inbrandsetzen von Pkw u.a. entgegenzuwirken.“

Stadtspitze muss im Theater-Skandal die Verantwortung übernehmen

Michael Jedamzik aus Büßleben kommt auf die Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten zurück: „Was wäre eigentlich, wenn Frau Witzmann nicht die Öffentlichkeit gesucht hätte? Die hauptverantwortliche Stadtspitze, Herr Dr. Knoblich und Herr Bausewein, waren der Gleichstellungsbeauftragten nicht entsprechend ihrer Zuständigkeit für die Kontrolle der Theatergremien zur Unterbindung der Zustände behilflich, sondern erwecken durch deren fristlose Kündigung den Eindruck, die Leitungsversäumnisse der Stadtspitze in Bezug auf das Theater vertuschen zu können. Anstatt die politische Verantwortung für die über Jahre unter dem Radar laufenden Missstände zu übernehmen, werden Hunderttausende Euro unserer Steuergelder in Gutachten verschleudert, als wäre nicht klar, dass die Stadtspitze ihrer Verantwortung nicht im erforderlichen Maße nachgekommen ist. Wie soll daraus Vertrauen in Politik entstehen. Das Gegenteil ist der Fall. Also, wen soll ich wählen?“