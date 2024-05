Erfurt. Grund ist der angesagte Dauerregen. Beisetzungen finden aber statt. Eine Großveranstaltung auf der Ega muss abgesagt werden.

Der Erfurter Hauptfriedhof und sämtliche Ortsteil-Friedhöfe bleiben am kommenden Wochenende, also am 1. und 2. Juni, geschlossen. Grund ist der angekündigte starke Dauerregen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Das Garten-und Friedhofsamt bezieht sich auf eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Wegen eines extrem ergiebigen und teils gewittrigen Dauerregens bestehe die Gefahr, dass Äste oder Baumkronen ausbrechen und Personen zu Schaden kommen könnten. Das Betreten der Friedhöfe erfolge auf eigene Gefahr, heißt es.

Gezielte Baum-Kontrollen vor den Trauerfeiern

Für das Wochenende geplante Beisetzungen fänden aber statt. Im Vorfeld der Trauerfeiern erfolgten gezielte örtliche Kontrollen.

Gewarnt hat die Stadtverwaltung auch vor dem Aufenthalt in Parkanlagen und Wäldern. Diese sollten gemieden werden. Grundsätzlich gelte es, bei Aufenthalt unter Bäumen jederzeit Acht zu geben.

Sportvereinstag auf der Ega fällt aus

Der befürchtete Super-Regen hat auch bereits zur Absage einer Veranstaltung geführt. Wie die Stadtwerke bestätigen, musste der für Samstag geplante Sportvereinstag auf der Ega abgesagt werden.

„Mehr als 700 Mitwirkende hatten intensiv geplant, organisiert und vielfältige Aktionen vorbereitet“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Christine Karpe. „Die Veranstaltung sollte die Gelegenheit für Tausende Kinder und auch Erwachsene sein, jede Menge auszuprobieren und sich für Sport und Bewegung zu begeistern.“

Kein Plan B für die Sportangebote

„Ein Plan B, eine Möglichkeit zur Verlagerung der Sportangebote in Innenräume, besteht nicht“, bedauert Nadja Kersten, Leiterin Marketing und Kultur der Ega. „Die prognostizierten großen Regenmengen und das Unwetterpotenzial machen eine Durchführung ohne massive Einschränkung und eine mögliche Gefährdung von Besuchern und Mitwirkenden nicht möglich.“

red