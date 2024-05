Die Band „Sellout Alley“ aus Erfurt freut vor dem Erfurter Hauptbahnhof -- die Band hat mit dem Song „Always on the Run“ den Musikwettbewerb „BahnhofBeats“ gewonnen und spielt nun am 16. Juni 2024 mit den anderen Finalisten beim Erfurter Krämerbrückenfest. © Line Tsoj | Line Tsoj