Neue Schau in der Galerie auf der Krämerbrücke

„Bildnerische Konstellationen. Malerei 1972 - 2023“ des Künstlers Karl Heinz Bastian aus Weimar sind vom 3. bis zum 29. Juni in der Galerie im Haus zum Bunten Löwen auf der Erfurter Krämerbrücke zu sehen. Die Eröffnung findet am Montag, den 3. Juni, um 18 Uhr in der Galerie statt. Die Ausstellung wird eröffnet von Angelika Steinmetz-Oppelland. Der Künstler ist vor Ort und gibt einen Einblick in seine künstlerische Arbeit.

Sommerfest in der Rosa-Luxemburg-Straße

Ordentlich drauflos basteln, toben, so richtig Spaß haben, das versprechen das Zentrum für Integration und Migration und die Johannesschule in der Rosa-Luxemburg-Straße 49/50 Besuchern des Sommerfestes am Mittwoch, den 5. Juni. Von 14 bis 17 Uhr bieten Schule und Zentrum sowie die Johanniter-Kita und das Jugendhaus Maxi unter anderem Kinderschminken, eine Hüpfburg, und Kickboxen an.

Vortrag über Photovoltaik für Zuhause

Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Strom erzeugen mit Photovoltaik“ laden die Verbraucherzentrale Thüringen und die Stadtbibliothek in die Bibliothek am Domplatz ein. Am Donnerstag, den 6. Juni 2024, um 14 Uhr erläutert Martin Persch, Energieberater der Verbraucherzentrale Thüringen, in einem Vortrag, unter welchen Bedingungen sich die Anschaffung einer Solarstrom-Anlage speziell für Mieter lohnt und auf welche Aspekte Interessierte unbedingt achten sollten.

„Epic Ride to Prague“: Spenden-Radtour macht Halt in Erfurt

Die „Epic Ride to Prague“, eine von Rotary Deutschland organisierte Spenden-Radtour, hat in Erfurt einen Zwischenstopp eingelegt. Vor dem Dompalais in Erfurt wurde der Radfahrergruppe vom Rotary-Club Erfurt-Krämerbrücke ein herzlicher Empfang bereitet. Im Rahmen dieser Etappe übergab der Club einen Spendenscheck über 600 Euro an die Radfahrer. Die Spenden kommen dem Projekt „Buffalo Bikes for World Bicycle Relief“ zugute. Buffalo Bikes sind hochwertige, robuste Fahrräder, die von der gemeinnützigen Organisation World Bicycle Relief (WBR) verkauft werden. Das Kernziel des Projekts ist es, Menschen in abgelegenen, unterentwickelten Regionen weltweit mobil zu machen.

Neuer Draht ins Stasi-Unterlagen-Archiv

Das Stasi-Unterlagen-Archiv in Erfurt ist ab sofort nur noch unter der Telefonnummer 030/186654700 erreichbar. Die Telefonnummer mit der Erfurter Vorwahl wird eingestellt.

Energetische Sanierung der Thälmannstraße abgeschlossen

Die Beleuchtung in der Thälmannstraße befindet sich nach knapp zwei Monaten Bauzeit auf dem Stand der Technik. Im Straßenzug wurden insgesamt 800 Meter Kabel verlegt, 27 neue Stahlmasten gesetzt und diese mit 30 neuen umweltschonenden LED-Leuchten versehen. Damit können bis zu 49 Prozent Leistung eingespart werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten fanden im Rahmen der Energetischen Sanierung der Stadt Erfurt statt. Die entstandenen Kosten von rund 130.000 Euro werden mit Fördermitteln im Rahmen des Klimapaktes vom Freistaat Thüringen finanziert.

Netzwerk-Abend zu MINT-Berufen

Noch immer sind Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen unterrepräsentiert, und das soll sich ändern: Einen Beitrag dazu leistet der Thüringer Netzwerkabend „MINT-Geflüster“, der am Donnerstag, 13. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr im Comcenter Brühl stattfindet. Das Wort „MINT“ leitet sich ab von den Studien- und Berufsbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Zum Netzwerkabend eingeladen sind alle Frauen, die in diesen Bereichen tätig sind oder hier ein Studium beziehungsweise eine berufliche Laufbahn anstreben. Das MINT-Geflüster wird durchgeführt von der Thüringer Koordinierungsstelle Naturwissenschaft und Technik mit Sitz an der TU Ilmenau und der LEG Thüringen, an deren Unternehmenssitz sich das Comcenter befindet.

