Erfurt. Weil sie ihr Auto reparieren lassen wollte, hat eine Frau bei mehreren Werkstätten Angebote eingeholt. Ein vermeintlich besonders gutes Angebot erwies sich dann aber als Betrug.

Auf der Suche nach einem Mechaniker ist eine Frau aus Erfurt Opfer von Betrügern geworden. Die 42-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Angebote verschiedener Werkstätten eingeholt, da ihr Auto repariert werden musste.

Eines davon war besonders gut und so entschied sich die Frau dafür. Der vermeintliche Mechaniker holte den Audi im Wert von über 6000 Euro an der Wohnadresse der Frau ab und fuhr davon. In den kommenden Tagen gab der Täter vor, immer mehr Defekte an dem Auto zu finden. Schließlich brach der Kontakt ab.

Die Geschädigte fuhr zu der Werkstatt, um ihr Auto zurückzuholen. Dort stellte jedoch fest, dass es diese schon seit mehreren Jahren nicht mehr gibt. Die 42-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

