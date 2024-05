Erfurt. Auf der Suche nach einem Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, fand die Polizei Diebesgut und noch mehr.

Eigentlich wollten Polizisten Donnerstagmittag in einer Erfurter Wohnung nur einen Haftbefehl vollstrecken. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, konnten die Beamten die gesuchte Person zwar nicht antreffen, dafür fanden sie jedoch einen polizeibekannten 42-Jährigen, der gerade an einem Fahrrad schraubte.

Zudem befanden sich in der Wohnung mehrere Fahrräder, Fahrradrahmen und Kupferkabel. Schnell stand für die Polizisten fest, dass es sich hierbei vermutlich um Diebesgut handelte.

Ein Richter ordnete kurze Zeit später die Wohnungsdurchsuchung an. Dabei trafen die Beamten auch auf einen 33-jährigen Mann. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass auch gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Die Polizisten vollstreckten den Haftbefehl und erstatteten gegen den Wohnungsinhaber und den Fahrradschrauber Strafanzeige wegen Hehlerei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red