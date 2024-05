Erfurt. Nach langer Vorarbeit konnte die Kulturdirektion in Kooperation mit der Edith-Stein-Schule den ersten Stolperstein verlegen. In der Innenstadt war es am Freitag soweit.

Der erste Stolperstein hat seinen Platz in der Trommsdorffstraße 5 zu Ehren des jüdischen Kaufmanns Karl Klaar gefunden. Feierlich wurde der Stein am Freitagnachmittag in den Boden des Hauses eingebracht, in dem der Unternehmer unter anderem einen Tapeterie-Laden betrieb. Doch bei einem Stein soll es natürlich nicht bleiben. Das Projekt, bei dem den bereits etablierten, aber in der Masse zu großen Gedenknadeln für die Opfer des NS-Regimes Stolpersteine zu Seite gestellt werden sollen, hat erst seinen Anfang genommen.

Erfurter Vereine können sich einbringen

„Wir suchen Personen, Vereine oder Initiativen, die sich als Ansprechpartner in den Prozess Stolpersteinverlegungen einbringen möchten, um so das öffentliche Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Erfurt zu erweitern“, sagte der Beigeordnete für Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe Tobias Knoblich. Um Ideen zu sammeln, wie diese erinnerungspolitische Arbeit aussehen kann, hatte die Kulturdirektion ein Bürgerforum ausgerichtet.

Dietmar Schwerdt, Referent im Dezernat für Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe, im Gespräch mit Frank Rothe vom Bündnis gegen Rechtsextremismus in Eisenach. © Stadtverwaltung Erfurt | Karina Hallbauer

Erfurter Gedenkstättenleiterin appelliert, auch an die Sinti und Roma zu denken

Dabei soll neben den jüdischen Verfolgten und Deportierten auch an andere Opfergruppen gedacht werden. „Die Folgen des Nationalsozialismus müssen in Form von vielen Biografien sichtbar werden“, sagte in einem Bürgerforum auch Annegret Schüle, Oberkuratorin am Erinnerungsort Topf & Söhne. „Die Verfolgung von Sinti und Roma ist beispielsweise weniger sichtbar, aber auch diese Opfer haben eine Lebensgeschichte und eine Würde, die wir ihnen zurückgeben wollen.“

Stadtverwaltung Erfurt gründet neue Arbeitsgruppe

„Die Verlegung des ersten Stolpersteins ist für uns auch ein Testlauf, der uns zeigt, was alles zu beachten ist“, sagt Dietmar Schwerdt, Referent im Dezernat Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe. Er rief die Teilnehmenden auf, das Thema in ihrem eigenen Netzwerk zu besprechen.

Im nächsten Schritt soll eine Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine gegründet werden, welche die Verlegung weiterer Stolpersteine vorbereitet. Ein Großteil der Anwesenden bekundete hierzu Interesse.

