Erfurt. Während des Katholikentages in Erfurt, besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz die Alte Synagoge. Vertreter der jüdischen Gemeinde kamen mit ihm ins Gespräch.

Hoher Gast in der Waagegasse: Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte am Freitagvormittag die Alte Synagoge in Erfurt und wurde vom Oberbürgermeister Andreas Bausewein begrüßt. Anschließend gab es von der Unesco-Beauftragten der Stadt, Maria Stürzebecher, eine Führung durch das historische Gebäude. Stolz wurde dem Kanzler auch der Erfurter Schatz gezeigt. Der weltweit einmalige Schatz mit seinem Hochzeitsring, wurde wahrscheinlich beim Pogrom von 1349 von einem jüdischen Kaufmann vergraben. Nach der Führung sprach Olaf Scholz mit Vertretern der Jüdischen Landesgemeinde.