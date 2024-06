Erfurt. Die Stimmen der Stadtratswahl wurden am Montag ausgezählt. Nachwuchs im Erfurter Elefantenhaus - und Mutter und Kalb sind wohlauf.

Montag: Auszählung der Stimmen für den Stadtrat

Die CDU war in 29 Stadtteilen stärkste Kraft, die AfD in 23 Stadtteilen. Nur die Andreasvorstadt ging an die Linken. Die Andreasvorstadt und die Johannesvorstadt waren zugleich am meisten umkämpft: Jeweils sechs Listen kamen dort auf mindestens zehn Prozent.

Das lange erwartete Elefantenkalb ist da: Chupa brachte nach 638 Tagen Tragzeit inmitten der Erfurter Elefantenherde ein gesundes Bullenkalb zur Welt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Dienstag: Kleiner Elefantenbulle erobert die Erfurter Herzen

Seine Geburt hat Mutter Chupa im Herdenverband absolviert. Und das sogar ziemlich schnell. Nach anderthalb Stunden war der Mini-Elefant da. Und hat direkt einen fitten Eindruck gemacht. Das neue Herdenmitglied wurde von den Tanten willkommen geheißen.

Der 103. Katholikentag wird in Erfurt ausgerichtet. Kirchliche Veranstaltungen sind auf vielen Plätzen der Stadt zu erleben. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Mittwoch: Der 103. Deutsche Katholikentag startet mit einem Gottesdienst auf dem Domplatz

Zelte, dutzende Zelte, überall in der Innenstadt von Erfurt, alle weiß und beschriftet. Menschen en masse, doch nicht dicht gedrängt! Es ist Katholikentag in Erfurt, kurz nach der Eröffnung. 20000 Besucher werden bis Sonntag erwartet.

Verrückt nach Fahrrädern - Christian Erdmann sammelt alle Arten von Fahrrädern, arbeitet sie auf und fährt sie auch aus. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Donnerstag: Erfurter Sammler mit einer Leidenschaft für alte Fahrräder

Der Erfurter Christian „Erdi“ Erdmann hat sich ein ganz besonderes Reich erschaffen. Was er uns gezeigt hat und welche Dinge auf seiner Wunschliste stehen. Doch ein Museum ist Erdis Sammlung am Ende eben doch nicht.

Die Spieler der Deutschen Nationalmannschaft des DFB fahren mit dem ICE ab Hauptbahnhof Erfurt nach Nürnberg. Viele Fans wollten ihren Idolen nahekommen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Freitag: Deutschlands Fußball-Stars auf dem Erfurter Hauptbahnhof

Nach ihrem Trainingslager in Blankenhain stiegen Spieler und Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen 15.45 Uhr in Erfurt in den ICE 707, um über Nürnberg zum EM-Quartier nach Herzogenaurach zu gelangen.