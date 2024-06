Erfurt. Die Europameisterschaft im eigenen Land soll auch in Erfurt gebührend gefeiert werden - mit Public-Viewing an diversen Orten der Stadt.

Etwa ein Dutzend Orte sind schon in der Online-Karte verzeichnet: Hier können Fans der Fußball-Europameisterschaft in Erfurt die Spiele mit anderen Fans gemeinsam anschauen. Vom Band- bis zum Waldhaus, von der Altstadtkneipe bis zum Irish-Pub reicht dabei das Spektrum fürs Public-Viewing, verteilt über das ganze Stadtgebiet.

Die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG) hat sich mit Citymanagerin Patricia Stepputtis vorgenommen, die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft 2024 in der Innenstadt zu präsentieren. Mit Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land werden Plakate in den Schaufenstern der Gastronomen und Händler zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer die Spiele der EM gemeinsam mit anderen Fußball-Fans sehen will, findet unter www.erfurt-tourismus.de/top-themen/europameisterschaft-2024 eine Übersicht über die möglichen Orte. Gastronomen, die sich kurzfristig entscheiden und Public Viewing anbieten möchten, können per E-Mail an stadtmarketing@erfurt-marketing.de ihren Plan melden und werden dann in der Online-Karte ergänzt.

Die Spieler der Deutschen Nationalmannschaft des DFB fahren mit dem ICE ab Hauptbahnhof Erfurt nach Nürnberg. Viele Fans wollten ihren Idolen am Freitag nahekommen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Gewinnspiel in zehn Schaufenstern der Innenstadt

„Ein weiteres Highlight ist das große EM-Gewinnspiel“, kündigen Patricia Stepputtis und ETMG-Chef Christian Fohte an. Innerhalb der Innenstadt sind ab dem 14. Juni in den Schaufenstern von insgesamt zehn Ladengeschäften Fußbälle versteckt. Alle weiteren Informationen zu diesem Gewinnspiel befinden sich direkt neben den Bällen. Verlost werden für Platz eins bis drei jeweils ein offizieller Spielball der UEFA Europameisterschaft 2024. Der Erstplatzierte kann sich zusätzlich über einen 50 Euro-Einkaufsgutschein freuen.

Patricia Stepputtis, Citymanagerin der Landeshauptstadt Erfurt, betont: „Wir freuen uns, das Fußballfieber gemeinsam mit den Händlern und Gastronomen in die Innenstadt zu bringen und Teil des Sporterlebnisses 2024 zu sein.“ Die Gewinnauslosung findet am Tag nach dem Endspiel, am 15. Juli, statt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Auch interessant

Die EM in Erfurt Fußball-Nationalmannschaft wirbelt Erfurter Hauptbahnhof durcheinander Von Holger Wetzel

red/fk