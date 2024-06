Erfurt. Um einen Sänger mit Reibeisenstimme, Wohnprojekte in Erfurt und die Welterbestätte Wismar geht es - unter anderem - in den Nachrichten aus Erfurt.

Baustelle bei der Anreise zu Chris Norman bedenken

Chris Norman gibt am Donnerstag, 6. Juni, in der Messe Erfurt ein Konzert. Für die Veranstaltung gibt es noch Restkarten und auch die Abendkasse wird geöffnet sein, teilt der Konzertveranstalter mit. Aufgrund von Bauarbeiten in der Gothaer Straße ist die Zufahrt zur Messe Erfurt nur aus Richtung Gothaer Platz möglich ist. Gäste, die über die Autobahn A71 anreisen, werden über die Binderslebener Landstraße und den Gothaer Platz umgeleitet. „Bitte plant daher ausreichend Zeit für Eure Anreise ein und beachtet die Ausschilderungen vor Ort“, empfielt die Konzertagentur.

Wohnprojekte-Stammtisch trifft sich beim Radio

Der nächste Erfurter Wohnprojekte-Stammtisch findet am Mittwoch, 5. Juni, statt. Interessierte an gemeinschaftlichem Wohnen (und Arbeiten) in Erfurt treffen sich monatlich zu einem Stammtisch, um die Gründung von konkreten gemeinschaftlichen Wohnprojekten vorzubereiten, Gleichgesinnte zu finden, sich zu vernetzen und auszutauschen. Das Treffen ist ab 19 Uhr bei Radio F.R.E.I. in der Gotthardtstraße 21. Nachfragen sind unter wohnprojekt-erfurt@posteo.de möglich.

Goethe-Gesellschaft mit Vortrag über Klopstock

Die Goethe-Gesellschaft Erfurt lädt zu ihrer nächsten Zusammenkunft am Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr, ins Restaurant „Pavarotti“ an den Fischmarkt ein. Hans-Joachim Kertscher aus Halle spricht zum Thema „Friedrich Gottlieb Klopstock zum 300. Geburtstag“. Gäste sind willkommen.

Welterbestätte Wismar zu Gast in der Alten Synagoge

Der Wismarer Welterbe-Manager Norbert Huschner berichtet am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Rahmen des Erfurter Synagogenabends „Arain“ über das Unesco Welterbe Altstadt Wismar. Interessierte sind eingeladen, bei dem kostenfreien Vortrag in der Alten Synagoge in Erfurt dabei zu sein. Die Altstädte von Stralsund und Wismar als gemeinsames Unesco-Weltkulturerbe repräsentieren beispielhaft die entwickelte mittelalterliche Hansestadt. Beide Städte haben ihre Stadtgrundrisse mit dem Gefüge aus Straßen und Plätzen sowie Quartieren und Grundstücken seit dem Mittelalter bewahrt. Nach der Wende hat die Stadtgesellschaft mit Fördermitteln die Altstadt restauriert und statt 5.000 im Jahr 1995 wohnen nun 8.000 Einwohner in diesem flächenhaften Unesco-Welterbe, das auch Verwaltungs-, Handels- und Dienstleistungszentrum der Gesamtstadt ist. Norbert Huschner, der seit 2010 Welterbe-Manager von Wismar ist, hat an der Bauhaus-Universität in Weimar Architektur studiert.

Orgelmusik aus drei Jahrhunderten

Orgelmusik aus drei Jahrhunderten von Johann Gottfried Walther, Johann Sebastian Bach, Arno Landmann und Margaretha de Jong erklingt am Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr in der Predigerkirche. Solist an der Schukeorgel ist Jens-Peter Enk, Wuppertal. Der Absolvent der Hochschule für Musik und Theater Hannover ist als Kirchenmusikdirektor verantwortlich für die Kirchenmusik im Kirchenkreis Wuppertal und leitet das Referat „Kirche, Kultur und Musik“. Eintrittskarten für das etwa einstündige Konzert sind ab 19. 15 Uhr an der Abendkasse zu erhalten.

Vortrag: „Festungsbautraktate des 17. Jahrhunderts mit besonderem Blick auf Erfurt“

Die Festungsbautraktate des 17. Jahrhunderts und der besondere Blick auf Erfurt ist das Thema des Vortrages des Vereins der Freunde der Citadelle Petersberg zu Erfurt. Stefan Bürger referiert hierzu am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr im Gemeinderaum St. Wigbert. Der Eingang erfolgt von der Barfüßer Strasse aus. Wer sich intensiv mit Festungsbauwerken befasst, wird feststellen, dass deren Gestaltung mitunter nur bedingt zu den Vorstellungen passen, die wir mit den sogenannten Manieren in der Fortifikationskunst in Verbindung bringen. Die Erfurter Zitadelle ist ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie wenig solche Manieren taugen, um die jeweiligen Formen und Funktionsweisen einer solchen Anlage zu erklären. Durch seine intensiven Studien zu Festungsbautraktaten des 17. Jahrhunderts ist der gebürtige Erfurter Stefan Bürger ein anerkannter Kenner des Festungsbaues aus dieser Zeit. Der Eintritt ist frei.

Mut zur Patientenverfügung - die Patientenverfügung als medizinischer Laie besser verstehen

Was muss eine Patientenverfügung beinhalten, damit sie in schwierigen Entscheidungssituationen am Lebensende Gültigkeit hat? Was müssen wir als Vorsorgebevollmächtigte wissen, um den verfügten Willen unserer Angehörigen durchzusetzen ? Anhand eines Musterexemplares werden wir kritische Fragen besprechen, um im Umgang mit einer Patientenverfügung sicherer zu werden. Termin: Donnerstag, 6. Juni von 17 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus neben der Lorenzkirche am Anger, Pilse 30. Veranstalter ist die Mobile Ethikberatung Erfurt, Referentin ist Christine Gohles.

Diskussion mit Menschen mit Migrationsgeschichte

Im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen diskutieren junge Menschen mit Migrationsgeschichte zusammen mit den Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss, Madeleine Henfling und Denny Möller über die Sicherung der Interessen von Migrantinnen, auch unter einer möglichen rechten Regierung. Der Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Ostdeutschland – DaMOst e.V. - lädt am Samstag, 15. Juni, von 17 bis 20 Uhr zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ein. Hier treffen Abgeordnete des Thüringer Landtags auf politisch und gesellschaftlich engagierte junge Menschen mit Migrationsgeschichte zur Diskussion in „Nilo‘s Café“ in der Kreuzgasse 3. Die Veranstaltung findet im Format einer Fishbowl-Diskussion statt und ermöglicht allen Anwesenden eine aktive Beteiligung. Für die Teilnahme wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail an marvin.volk@damost.de gebeten.

Suchthilfezentrum beteiligt sich an Alkohol-Aktionswoche

Das Suchthilfezentrum Michaelisstraße der Evangelischen Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH beteiligt sich an diesjähriger Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“ vom 8. bis 16. Juni mit dem Kinofilm „Der Rausch“ im Kinoklub Erfurt. „Wir wollen durch die bundesweite Präventionskampagne eine breite Öffentlichkeit über die Risiken des Alkoholkonsums immer wieder informieren und möglichst viele Menschen zum Nachdenken über ihren eigenen Umgang mit Alkohol anregen“, sagt Annette Gille, Leiterin der Suchtberatungsstelle in der Michaelisstraße, die seit über 20 Jahren Menschen zum Thema Alkohol und andere Suchtmittel berät. Am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr gibt es im Kinoklub Erfurt den Film „Der Rausch“ zu sehen. In dem anschließenden Filmgespräch kann man mit dem Team des Suchthilfezentrums Erfurt ins Gespräch zum Thema Alkohol und Hilfsmöglichkeiten bei Suchterkrankungen kommen.

