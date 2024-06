Erfurt. Einen versuchten Einbruch und einen Einbruch über einen Balkon meldet die Polizei aus Erfurt.

Einbrecher haben in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, versucht, in einen Barber-Salon in der Hans-Grundig-Straße in Erfurt einzubrechen.

Die Unbekannten konnten allerdings die Eingangstür zu dem Salon nicht aufbrechen. Personen, die Angaben zum versuchten Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter Angaben des Aktenzeichens 0140851/2024 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schwindelfreier Einbrecher

Ein unbekannter Einbrecher hat zunächst versucht, gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Krämpfervorstadt zu öffnen. Als dies nicht gelang, kletterte er über einen Außenbalkon bis ins erste Obergeschoss des Wohnhauses und verschaffte sich gewaltsam über die Balkontür Zutritt zur Wohnung.

Dort entwendete er hochwertige Unterhaltungstechnik, sowie Bargeld, Drogerieartikel und Bekleidung im Wert von bisher rund 5500 Euro, bevor er unerkannt flüchtete. Die Wohnungseigentümerin bemerkte den Einbruch, als sie aus ihrem Urlaub zurückkehrte, und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

