Erfurt. Eine unbekannte Person zerkratzte in Erfurt ein Auto und hinterließ einen Schaden im vierstelligen Bereich. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Eine 26-Jährige meldet sich am Montagmittag bei der Erfurter Polizei. Eine unbekannte Person zerkratze ihr Auto, welches am Melchendorfer Markt abgestellt war.

Nachdem sie ihr Auto kurz geparkt hatte, kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und entdeckte die Beschädigungen am Lack. Der Unbekannte zerkratze die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Einbruch in Wohnung in Erfurter Innenstadt

Am Montagabend hatte es ein Einbrecher auf eine Wohnung in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, gelang die Person auf bisher unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im dritten Obergeschoss brach der Unbekannt die Wohnungstür auf.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Anschluss durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Der Einbrecher entwendete mehrere Elektrogeräte im Wert von rund 1000 Euro. Der Bewohner bemerkte den Einbruch kurz nach Mitternacht und informierte die Polizei.

Ladendieb fliegt auf

Am Erfurter Anger trieb am Montag ein Ladendieb sein Unwesen. Laut Polizeiinformationen betrat ein polizeibekannter 24-jähriger Mann ein Bekleidungsgeschäft und begab sich auf Beutezug.

Vier T-Shirts im Wert von fast 120 Euro wanderten vom Warenregal in seine Tasche. Als er das Geschäft verlassen wollte, ertönte die Diebstahlsicherung am Ausgang und sein Vorhaben flog auf. Die Polizei durchsuchte den Mann und fand ein Parfum im Wert von über 60 Euro. Dieses hatte er kurz zuvor aus einem Drogeriegeschäft gestohlen.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.