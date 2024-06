Erfurt. Die Drehleiter kommt nicht um die Kurve, weil ein Auto falsch geparkt ist. Der Abschleppwagen wird gerufen.

Blaulicht und Sirene heulen auf, ein paar Sekunden. Sofort stehen Anwohner an den Fenstern, schauen auf das Drehleiter-Fahrzeug der Erfurter Berufsfeuerwehr. Dirk Fischer sitzt am Lenkrad. Er hat schon ein paar Mal vor- und zurückgesetzt, doch selbst mit seinen Fahrkünsten bekommt er das 10,30 Meter lange und 2,50 Meter breite Auto nicht um die Kurve. Ein roter Pkw parkt im Kreuzungsbereich. Es ist unmöglich, hier von der Carmerstraße links abzubiegen in die Rathenaustraße.

Schnell bildete sich ein Stau in der Carmerstraße. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

Dirk Fischer ist entspannt. Er ist nicht auf dem Weg zu einem Notfall, kein Brand, keine Türöffnung, keine Hilfe bei einer Reanimation. Hinter dem Drehleiter-Fahrzeug stehen Autos des Stadtordnungsdienstes und die Polizei. Es ist Feuerwehrbefahrung. Wie in jedem Quartal. Die Intention: Die Bevölkerung zu sensibilisieren dafür, regelkonform zu parken. Nicht im Kreuzungsbereich, nicht in Feuerwehrzufahrten, nicht auf Gehwegen.

Seit sechs Jahren stets dabei: Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU). Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört unter anderem die Feuerwehr. „Bei einem Feuerwehreinsatz zählt jede Sekunde, es geht um Menschenleben. Deswegen schauen wir, ob Feuerwehrzufahrten frei und ob Straßen an sich nicht zugestellt sind. Das hat sich bewährt und wir stoßen auf sehr große Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt Andreas Horn.

Jogger plaudern mit Andreas Horn

Er beobachtet, wie sich die Drehleiter langsam ausfährt. Das Auto kommt nicht um die Kurve, also haben sich die Feuerwehrleute entschieden, hier anzuleitern. Würde der Retter in dem Korb bis zum Dachfenster kommen? Ein Jugendlicher geht auf Andreas Horn zu. „Ich kenne Sie. Sie sind der von den Plakaten“, sagt er. Und beginnt ein Gespräch über die Wahl, die Stadtpolitik. „Leider darf ich noch nicht wählen gehen“, schließt er ab.

Auch später, als der Tross kurz bei der Alten Oper Halt macht, weil es Hinweise auf zahlreiche Falschparker gab, kommt eine Gruppe Jogger vorbei, sieht Andreas Horn und bleibt stehen. Hier geht es weniger um Politik, vielmehr um Sport. Ob er denn am Mittwoch auch beim RUN mitrenne, will ein junger Mann von dem Oberbürgermeisterkandidaten wissen. Sie plaudern, einige dürfen kurz in der Drehleiter Platz nehmen, schnell noch ein Foto und weiter gehts.

Matthias Schmidt weist Dirk Fischer ein. Teilweise sind es nur ein, zwei Zentimeter zwischen Feuerwehr und den geparkten Fahrzeugen. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

Die Verstöße, die bei der jüngsten Befahrung geahndet werden, sind überschaubar: 19 Informationskarten werden verteilt, neun Verwarnungen, einmal wird der Abschleppdienst gerufen. Denn an der Ecke Carmerstraße - Rathenaustraße steht immer noch die Feuerwehr. Eine Halterabfrage bringt insofern nichts, da der Halter nicht an sein Telefon geht. Der Abschleppwagen wird gerufen, als er vorfährt, kommt just der Fahrer des falsch geparkten Autos um die Ecke. Er ist sichtlich überrascht von so viel Feuerwehr, Polizei, Stadtordnungsdienst. Axel Apel-Geßner, der Leiter des Stadtordnungsdienstes erklärt ihm die Situation. Die Einsicht ist da.

Der Abschleppwagen rollt ohne sein Auto von dannen, die Kosten muss der Mann dennoch tragen. Als er sein Auto wegfährt, hat die Drehleiter die Chance, um die Kurve zu kommen. Dirk Fischer manövriert das Gefährt durch zahlreiche enge Straßen. Dass es teilweise nur ein, zwei Zentimeter sind, die Drehleiter und parkende Autos trennen, macht ihn nicht nervös. Im Einsatzfall gilt es schließlich auch, Ruhe zu bewahren. Wird es zu eng, steigt Beifahrer Matthias Schmidt aus und weist ihn ein. Feuerwehr bedeutet Teamgeist, das zeigt die Befahrung wieder einmal deutlich.

