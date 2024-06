Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt einen anderen Mann mit einem Teppichmesser bedroht. Als die Polizei zu ihm nach Hause fuhr, wartete er dort mit einer Machete.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist Donnerstagabend mit einem Großeinsatz der Polizei zu Ende gegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, waren auf einem Spielplatz am Erfurter Julius-Leber-Ring in Erfurt zwei 31 und 42 Jahre alte Männer aneinandergeraten.

Die Meinungsverschiedenheit eskalierte derart, dass der jüngere ein Teppichmesser zückte und seinem Kontrahenten damit drohte. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen aus.

Die Polizei fand den Mann in seiner Wohnung. Er hatte eine Machete bei sich. Nachdem sich die Beamten in Stellung gebracht hatten, öffnete der Mann die Tür und ließ sich gefahrlos festnehmen. Ihn erwarten nun Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

