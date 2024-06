Erfurt. Um die Beatles und Musik aus Bayern, um verschmutzte Post ans Amt, ein Bewegungsfest am Moskauer Platz und die Mitsommer-Feier an der Bibliothek geht es - unter anderem - in den Nachrichten aus Erfurt.

Stark verschmutzte Post in den Briefkästen vom Amt für Soziales

Das Amt für Soziales ärgert sich aus aktuellem Anlass über wiederholt stark verschmutzte Post in Briefkästen des Dienstgebäudes im Haus der Sozialen Dienste. Unter anderem durch Essensreste, verdorbene Produkte, Flüssigkeiten und Fäkalien werde die Post verschmutzt. Dadurch komme es zu verlängerten Bearbeitungszeiten. Eingereichte Unterlagen müssten nämlich gegebenenfalls erneut abgefordert werden und es könne dann zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen. Derzeit werden mögliche Maßnahmen zur Vermeidung der Unannehmlichkeiten geprüft. Das Amt für Soziales bittet ausdrücklich derart Verschmutzungen künftig zu unterlassen. Während der Öffnungszeiten des Amtes für Soziales bestehe zudem die Möglichkeit, Unterlagen persönlich im Bürgerservice abzugeben.

„Wir bewegen uns“ am Moskauer Platz

Am Moskauer Platz in Erfurt findet am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr im Garten der Moskauer Straße 114 das alljährliche Stadtteilfest unter dem Motto: „Wir bewegen uns“ statt. Es findet ein buntes Bühnenprogramm statt, gestaltet u.a. durch die Kinder der Kita „Arche Noah“, die Kinder der Kita „Lichtblick und die Kinder der Grundschule an der Geraaue. Hinschauen, mitmachen, bewegen und sich beteiligen ist angesagt. Es gibt vielfältige Angebote und Mitmachaktionen von Akteureninnen aus dem Stadtteil, passend zum Thema Bewegung.

Mittsommerfest in der Kinder- und Jugendbibliothek am 12. Juni

Ihr traditionelles Mittsommerfest feiert die Kinder- und Jugendbibliothek am Mittwoch, 12. Juni, mit dem Schwedischen Generalkonsulat. Ab 15 Uhr gibt es ein buntes Programm auf der Wiese hinter der Bibliothek. Die Theatergruppe der Astrid-Lindgren-Schule eröffnet das fröhliche Treiben auf der Wiese. Jeweils um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr präsentiert der Weimarer Zauberkünstler Heiner eine Zaubershow. Ein Kreativstand der Bibliothek bietet allerlei Bastelideen an und am Aktionsstand von Unicef können eigene Postkarten mit Träumen und Wünschen selbst gestaltet werden. Outdoor-Spiele auf der Wiese, Experimente mit Naturmaterialien und ein Bücherflohmarkt garantieren Abwechslung und Spaß für kleine und große Besucher. Ein Höhepunkt des Festes sind die Vorführungen der Akrobatikgruppe des MTV 1868 Erfurt. Bei der großen Auswertung des Schweden-Quiz um 17.30 Uhr warten mit etwas Glück spannende Gewinne, während das Glücksrad der Stadtwerke ab 15 Uhr bereits Überraschungen bereithält.

„Klangzeit“ aus Bayern spielt in Büßleben

Ein Konzert mit dem Duo „Klangzeit“ aus Bayern beginnt am 14. Juni ab 19 Uhr in der St. Petrikirche in Büßleben. Die Solisten sind Marie-Josefin Melchior (Geige, Gitarre, Gesang) und Johann Zeller (Gesang, Akkordeon, Flügelhorn). Die beiden werden ein Feuerwerk an Energie und Freude entzünden, verspricht der Veranstalter: „Spritzig und frech präsentieren die Vollblutmusiker eine erstaunliche Bandbreite an konzertanter Weltmusik. Die Stunde wird wie im Flug vergehen!“ Der Eintritt kostet 12 Euro.

Zeitreise zu den Beatles in der DDR-Ausstellung

Die Zeitreise in die DDR ist in der Ausstellung Deudera in der Salinentraße 150 ist um weitere Kapitel erweitert worden. auf einer Fläche von mehr als 600 Quadratmetern sind mehr als 15.000 originale und originelle Exponate zu sehen aus dem Alltag in der DDR. Neu sind dort die Themen „Urlaub in der DDR“ und „The Beatles for ever“ hinzugekommen. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr.

