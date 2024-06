Erfurt. Die Polizei Erfurt erwischte zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat und sucht nach einer Sachbeschädigung nach Zeugen.

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag gestürzt. Nach Polizeiangaben war der 44-Jährige in der Körnerstraße unterwegs, als er wohl zu stark abbremste und zu Fall kam. Er zog sich mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, das Fahrrad wurde beschädigt.

Polizei schnappt Einbrecher

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Ein 23- und 27-Jähriger sollen Dienstagmorgen in eine Schule in Gispersleben eingedrungen sein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen und entwendeten einen Schlüssel. Der Hausmeister der Schule bemerkte jedoch den Einbruch und rief die Polizei. Die Beamten konnten die vermeintlichen Täter stellen. Beide wurden daraufhin einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Fahrzeug beschädigt

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstagabend einen Audi Q2 in Erfurt beschädigt. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stauffenbergallee geparkt. Als sie zurückkam, stelle die 28-Jährige mehrere Kratzer an der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0150663 beim Inspektionsdienst Erfurt Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

Einbruch in Getränkeladen

Unbekannte sind am Dienstag in einen Getränkeladen im Erfurter Norden eingedrungen. Im Objekt brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten rund 1500 Euro. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

