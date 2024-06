Erfurt. Sie sind wollig, süß und fußballbegeistert: Auf der Ega sagen die Ferkel Zilli, Billi und Willi dem Ausgang der EM-Spiele voraus.

Oje, das geht ja gut los. Ega-Ferkel Billi hatte seinen ersten Einsatz als EM-Orakel. Und es dürfte sich bei den deutschen Fans gleich unbeliebt gemacht haben. In wenigen Stunden beginnt die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Zum Auftakt trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schottland. Nicht unbedingt ein Angstgegner, aber man weiß ja nie. Jedenfalls entschied sich Billi für das Futterhäufchen an der blau-weißen Fahne Schottlands. Behält das Orakel recht, wäre das historisch gesehen der fünfte Sieg der Schotten in 18 Begegnungen mit Deutschland und ein holpriger Start für die EM-Gastgeber.

