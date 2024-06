Erfurt. Einbrecher haben in Erfurt hohen Schaden angerichtet. So trieben Diebe unter anderem ihr Unwesen in einem Einkaufszentrum, einer Sporthalle und in einem Lagerraum. Die Meldungen.

Einbrecher im Einkaufszentrum

Hohen Sachschaden verursachten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt. Die Täter gelangten zunächst auf bisher unbekannte Weise in ein Einkaufszentrum im Norden der Stadt. Anschließend beschädigten sie zwei Eingangstüren aus Glas und verschafften sich so Zutritt in zwei Geschäfte. Dort stahlen sie unter anderen ein Kartenlesegerät, Uhren und Bargeld im Wert von etwa 1600 Euro und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro an den Türen. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Elektrowerkzeug aus Lagerraum gestohlen

Auf Elektrowerkzeug hatten es Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch in Erfurt abgesehen. Die Täter öffneten mit Gewalt den Lagerraum einer Firma in der Altstadt. Anschließend stahlen sie Elektrowerkzeug im Wert von etwa 1000 Euro. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zu den Tätern gibt es jedoch bisher noch nicht.

Diebe treiben in Turnhalle ihr Unwesen

Diebe brachen in eine Turnhalle im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel ein. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie zunächst eine Tür der sich in der Sanierung befindlichen Sporthalle auf und betraten durch diese das Gebäudeinnere. Anschließend stahlen sie mehrere Kabeltrommeln und Adapter im Wert von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat von Dienstag zu Mittwoch im Weißdornweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0150912 entgegen.

Kleinkraftrad gestohlen

Ein 53-jähriger Mann aus Erfurt erlebte am Mittwoch eine böse Überraschung. Er hatte laut Polizeiangaben sein blaues Kleinkraftrad der Marke Honda über Nacht in der Moritzstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Einen Dieb hielt das allerdings nicht davon ab, das Kleinkraftrad im Wert von 800 Euro zu stehlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem gestohlenen Motorroller eingeleitet.

