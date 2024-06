Erfurt. Zwei Ladendiebe hatten es in Erfurt auf eine Parfümerie in der Innenstadt abgesehen. Ihr Beutezug endete schließlich im Gefängnis.

Für zwei Ladendiebe endete ihr Beutezug am Mittwochnachmittag in Erfurt hinter Gittern. Laut Polizei hatten es die beiden 20 Jahre alten, polizeibekannten Männer gegen 15 Uhr auf eine Parfümerie in der Innenstadt abgesehen. Als sie von einem Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt wurden, sollten sie zunächst mit in sein Büro kommen.

Dieser Aufforderung kamen die beiden Männer aber nicht nach. Stattdessen kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Ladendetektiv mit einem Messer bedroht und durch Schläge leicht verletzt wurde. Im Anschluss konnten die Ladendiebe zunächst flüchten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei jedoch, die beiden Täter im Bereich des Domplatzes zu schnappen und vorläufig festzunehmen. Sie wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

