Erfurt. Zum 16. Thüringer Schülerfreiwilligentag beteiligen sich am Donnerstag viele Erfurter Schüler tatkräftig im Zoo und auf der Ega.

In Parks aufräumen, Beete und Streuobstwiesen pflegen, Wege fegen in Tierparks, Zoos oder auf Friedhöfen, Seniorenfeste organisieren, bei den Tafeln helfen, Alltagsbegleitung von Menschen mit Behinderungen oder Vereine in ihren Aktivitäten unterstützen, das und vieles mehr ist möglich am Thüringer Schülerfreiwilligentag.

Mehr als 4.000 Kinder und Jugendliche beteiligen sich in diesem Jahr, engagieren sich ehrenamtlich in vielen Bereichen und lernen gemeinnützige Tätigkeiten kennen. Sie treffen selbst Entscheidungen, erhalten Wertschätzung für ihren Einsatz und haben vor allem gemeinsam Spaß. Ganz nebenbei lernen sie verschiedene Berufsbilder kennen, vor allem im sozialen Bereich.

Auch Lisa und Liann, beide neun Jahre alt und von der Erfurter Johannesschule legen sich auf der Ega mächtig ins Zeug. Mit Eimer und Unkrautstecher ausgerüstet, machen sie die Kiesfläche wieder schick. Die nächste Möglichkeit, für alle etwas Nützliches für die Gesellschaft zu leisten, ist am 14. September zum Thüringer Freiwilligentag. Unabhängig von beiden Tagen können sich Menschen jeden Alters, die ein Ehrenamt suchen, immer an die Thüringer Freiwilligenagenturen wenden.