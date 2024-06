Erfurt. Ein lauter Knall schreckte in der Nacht eine Anwohnerin auf. Als sie aus dem Fenster schaute, erblickte sie ein brennendes Fahrzeug. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Unbekannte haben am Freitagmorgen im Erfurter Norden einen Motorroller angezündet. Wie die Polizei mitteilte, hörte eine Anwohnerin gegen 4 Uhr einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schaute, erblickte sie das brennende Fahrzeug im Bereich eines Garagenkomplexes und verständigte Polizei und Feuerwehr. Wie sich herausstellte, wurde der Roller kurz davor als gestohlen gemeldet. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Brandstiftung auf.

Renault Megane gestohlen

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Erfurt ein Renault Megane im Wert von etwa 19.000 Euro gestohlen. Auf das blaue Auto hatten es die Diebe laut Polizei auf einem Parkplatz im Stadtteil Herrenberg abgesehen. Der Wagen war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Auto stehlen konnten.

Hochwertige Fahrräder gestohlen

Bei einem Garagen- und einem Kellereinbruch in Erfurt sind zwei hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Von Mittwoch auf Donnerstag gelangten die Diebe auf unbekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brühlervorstadt. Anschließend verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt in ein Kellerabteil, aus dem sie ein weißes Mountainbike „Scott Sub Cross Lady 20“ samt Schloss im Wert von über 1000 Euro. Ebenfalls in der Brühlervorstadt stahlen Diebe aus einer Garage ein Pedelec der Marke Cube im Wert von knapp 3000 Euro. In beiden Fällen sicherte die Polizei am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Verhängnisvolles Mixgetränk

Ein Mixgetränk im Wert von knapp drei Euro wurde einem Ladendieb in Erfurt am Donnerstagnachmittag zum Verhängnis. Der 28-Jährige wurde gegen 16.45 Uhr beim Diebstahl in einem Supermarkt im Norden der Stadt erwischt. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Darüber hinaus hatte er noch eine kleinere Menge Methamphetamin bei sich. Mit zwei Strafanzeigen im Gepäck wurde er in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

