Erfurt. Die 25. Fahrradrallye führte am Samstag durch den Osten Erfurts bis nach Vieselbach.

Mehr als 70 Frauen, Männer und Kinder machten sich am Samstag auf die Strecke der 25. Fahrradrallye in Erfurt-Vieselbach. Bei böigem Wind ging es von Wallichen über Azmannsdorf, Linderbach und Hochstedt nach Vieselbach.

Am Nachmittag wird noch an der evangelischen Kirche in Vieselbach gefeiert, ab 19.30 Uhr tritt die Band „Sunny Side Up“ Open Air auf.

red