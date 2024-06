Erfurt. Seit Sonntag wird eine 15-Jährige aus Erfurt vermisst. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die 15-jährige Emely N. aus Erfurt gesehen? Das Mädchen verließ am Sonntagsnachmittag das Elternhaus und wurde zuletzt gegen 15.50 Uhr am Hauptbahnhof in Erfurt gesehen.

Die Polizei gab eine Beschreibung der 15-Jährigen heraus. Die Vermisste ist 1,74 Meter groß, schlank und hat schwarze lange Haare. Sie ist bekleidet mit einer grauen Jacke, einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose und weißen Sneaker. Zusätzlich veröffentlichte die Polizei ein Foto von Emely.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0155042/2024 entgegen.

