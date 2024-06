Erfurt. Die Suche nach einer seit Sonntag vermissten 15-Jährigen aus Erfurt ist beendet. Das meldete die Polizei am Samstagabend.

Nach knapp einer Woche kann die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen eingestellt werden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, kehrte das Mädchen eigenständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Die 15-Jährige hatte am Sonntagsnachmittag das Elternhaus verlassen und war zuletzt gegen 15.50 Uhr am Hauptbahnhof in Erfurt gesehen worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red