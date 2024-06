Erfurt. Profi-Slopestyler und die Naturfreundejugend vereinten Jugendliche zwei verschiedener Schulen auf den Trails im Wald.

Der Beginn ist kühl und nass. Montag, 9 Uhr, im Tannenwäldchen. Eine Gruppe aus 15 Jugendlichen, ihren Lehrern und zwei Betreuern steht im Wald, von oben schüttet es, der Boden ist aufgeweicht. Die Freude auf das Projekt lassen sie sich aber nicht nehmen. Das geht über zwei Tage, und gegen Mittag hört es ohnehin auf zu regnen, sodass dann bei bestem Wetter gefahren werden kann.

Und zwar mit dem Mountainbike. Denn einer der Betreuer ist Michael Riekeberg, eine bekannte Größe in der MTB-Szene. Er organisierte den Fahrradfrühling, sorgte für Rampen und Action auf dem Domplatz. Seit vielen Monaten baut er zudem den Trail für Mountainbiker im Tannenwäldchen aus. Die Strecken sind von der Naturfreundejugend gepachtet. Hannes Mackowiak von der Naturfreundejugend, wo sich die MTB-Fans mit organisiert haben, und Chris Freise, der Leiter des Forstamtes Erfurt-Willrode haben ausgehandelt, unter welchen Bedingungen Mountainbike-Strecken in dem Waldstück unterhalb der früheren Steigerkaserne angelegt und genutzt werden können.

Jugendliche verschiedener Schulen

Michael Riekeberg kooperiert viel mit der Naturfreundejugend und so kam dann die Idee dieses zweitägigen Workshops. An seiner Seite: Anne Papenburg von der Naturfreundejugend. Man wolle, sagt sie, die Erfahrungen des Verbandes mit denen der Mountainbiker zusammenbringen und das den Jugendlichen weitergeben. „Es ist für mich das erste inklusive Projekt und ich bin sehr gespannt, wie es wird“, sagt der 30-Jährige.

Jugendliche der Gemeinschaftsschule Steigerblick und der Christophorus-Schule nehmen an dem Projekt teil. Die Kenntnisse im Mountainbikefahren ähneln sich, die meisten sind schon mal gefahren, natürlich keiner so extrem wie Michael Riekeberg.

„Ich bin mit einem Teil meiner Klasse hier“, sagt Samira Riethmüller, Lehrerin an der Christophorus-Schule. „Nicht all unseren Kindern ist es körperlich oder geistig möglich, Fahrrad zu fahren und an einem solchen Projekt teilzunehmen.“ Die Ganztagsschule in der Spittelgartenstraße betreut Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der geistigen Entwicklung.

Für Mountainbiker Michael Riekeberg ist ein solcher Abhang leicht zu bezwingen, für manchen Schüler war es Herausforderung. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

Hier im Tannenwäldchen ist es egal, wer von welcher Schule kommt. Wichtig ist, dass die Jugendlichen erfahren, wie viel Spaß Mountainbiken machen kann. Und welche Regeln dabei zu beachten sind. Es geht los mit dem Sattel. „Stellt den euch lieber weiter nach unten, damit ihr mehr Beinfreiheit habt und zur Not besser absteigen könnt“, erklärt Michael Riekeberg.

Naturschutz, Erste Hilfe, Zusammenhalt

Anschließend lässt er alle einzeln einen steilen Weg hinabfahren, um zu sehen, inwieweit sie mit dem Rad und den Bremsen klarkommen. Ein Junge ist zu flott unterwegs, bremst zu stark ab, das Hinterrad bricht aus. Michael Riekeberg bekommt ihn am Arm zu fassen, der Junge stürzt nicht. „Lieber etwas vorsichtiger fahren“, meint der Profi-Mountainbiker schmunzelnd.

Er und Anne Papenburg haben mehrere Inhaltsschwerpunkte für das Projekt festgelegt. Neben dem Mountainbiken geht es um Verhalten im Wald, Erste Hilfe, Naturschutz und Zusammenhalt in der Gruppe. Ein bisschen Theorie und viel Praxis. „Die Schüler wollen fahren, rauf auf die Trails. Ich hoffe, wir konnten sie ermuntern, auch mal in der Freizeit hier hochzukommen. Und vielleicht sogar beim weiteren Ausbau der Trails mitzuhelfen“, sagt Slopestyler und Naturfreund Michael Riekeberg.

