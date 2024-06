Erfurt. Die Baustelle betrifft nur eine einzige Kreuzung im Erfurter Ortsteil. Doch die Umleitung ist gut zehn Kilometer lang.

Autofahrer im Erfurter Ortsteil Hochheim müssen sich die gesamten Sommerferien über auf herbe Einschränkungen gefasst machen. Der Kreuzungsbereich von Wartburgstraße, der Straße am Angerberg und dem Wachsenburgweg werde voll gesperrt, teilt das Tiefbauamt mit. Doch obwohl es sich nur um eine einzige Kreuzung handelt, hat die Sperrung gravierende Auswirkungen.

Die Umleitungsstrecke nämlich ist gewaltig und dürfte gut zehn Kilometer betragen. Nach Angaben des Tiefbauamtes führt sie über die Hersfelder Straße, den Gothaer Platz, die Alfred-Hess-Straße und die Cyriaksstraße.

Doppelte Umleitung ist in Kraft

Die Ausdehnung der Umleitung hängt auch mit den Arbeiten in der Gothaer Straße zusammen, wo noch bis September eine Deckensanierung stattfindet. Die Straße ist halbseitig gesperrt: Stadteinwärts wird umgeleitet. Für die Hochheimer bedeutet das nun eine doppelte Umleitung.

Die Sperrung der Hochheimer Kreuzung beginnt mit den Sommerferien am Donnerstag (20. Juni). Angekündigt ist sie bis voraussichtlich zum 30. Juli.

Arbeiten an Leitungen und Gehwegen

Grund für die Baustelle sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Abwasserkanälen und Versorgungsleitungen. Anschließend würden die Gehwege in diesem Bereich ausgebaut und der Straßenraum neu gestaltet, so das Tiefbauamt.

