Erfurt. Wände vibrieren, Fensterscheiben wackeln. Zwei mutmaßliche Detonationen sorgen am Dienstag für Gesprächsstoff. Aufklärung gibt die Bundeswehr.

Dienstagnachmittag, 15:46Uhr – zwei explosionsartige Druckwellen erschüttern Erfurt, Fenster und Türen wackeln, ganze Häuser vibrieren. Erfurt rätselt seither, was war das? Weil zu diesem Zeitpunkt gerade ein Gewitter aufzieht, denken viele, es könnte vielleicht Donner gewesen sein. Andere hören danach Feuerwehrsirenen, bleiben fragend zurück. Bis zum nächsten Tag ist nicht ganz klar, was die wuchtigen Knallgeräusche ausgelöst hat.

Luftfahrtamt der Bundeswehr gibt Erklärungen

Antwort gibt auf Anfrage das Luftfahrtamt der Bundeswehr. Zwei Eurofighter hatten die Schallmauer über Erfurt durchbrochen! Ein Sprecher: „Die Auswertung der Radardaten vom 18. Juni 2024 zeigt zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „B“. Diese sind im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs auch im Bereich Erfurt geflogen. Dabei führte der Flugabschnitt mit Überschallgeschwindigkeit um 15:46 Uhr Ortszeit in ca. 13715 m über dem Meeresspiegel aus Richtung Westen auf Erfurt zu und endete ca. 18,5 km vor der Stadt.“ Bei Überschallflügen erreicht ein Flugzeug eine Geschwindigkeit von mehr als 330 Metern pro Sekunde. Das sind satte 1188 km/h. Weiter heißt es: „Der weitere Flugverlauf erfolgte im Unterschallbereich, hierbei wurde der südöstliche Stadtteil durch einen Eurofighter überflogen.“

Zweck dieser Überschallflüge ist die Überprüfung der Funktion von Triebwerk, Steuerorganen und anderen Flugzeugsystemen unter allen vorgesehenen Einsatzparametern. Beispielsweise auch nach Instandsetzungsarbeiten am Fluggerät. „Ein Flugzeug wird erst dann zur normalen Nutzung freigegeben, wenn die dabei erflogenen Parameter innerhalb der vorgeschriebenen Normen liegen und somit eine exakte Reparatur bzw. Kontrolle belegen.“ Deshalb muss auch in Überschallgeschwindigkeit getestet werden. Diese Vorgehensweise sei aus Flugsicherheitsgründen zwingend notwendig.

Knall ist ein physikalischer Effekt

Doch warum knallt und vibriert es am Boden so heftig? Der Sprecher: „Der Überschallknall ist physikalisch bedingt und wird durch die aerodynamische Form des Flugzeuges, dessen Geschwindigkeit und Flughöhe sowie die meteorologischen Bedingungen bestimmt. Mit dem Eintritt in den Bereich der Schallgeschwindigkeit treten Druckverdichtungen in der das Flugzeug umgebenden Atmosphäre auf, welche sich durch Druckstöße entladen. Diese breiten sich kegelförmig hinter der Schallquelle aus. Die Breite dieses Kegels kann bis zu 80 km betragen. Diese Druckstöße nehmen wir als Knall und Druckschwankungen wahr.“ So wie Dienstagnachmittag über Erfurt.