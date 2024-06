Erfurt. Die Polizei in Erfurt ermittelt wegen eines Einbruchs und Körperverletzung an einem Ladendetektiv.

Bisher unbekannte Täter sind Dienstagnacht in eine Pizzeria in Erfurt Nord eingedrungen. Durch ein Fenster gelangen sie in die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Tresor mehr als 9000 Euro. Zudem hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ordnungsamtsmitarbeiter angegriffen

Ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt wollte Dienstagmittag in der Erfurter Innenstadt eine Ordnungswidrigkeit ahnden und verlangte von einem 40-jährigen Mann die Personalien. Er weigerte sich jedoch, griff den Mitarbeiter an und versuchte zu flüchten. Daraufhin mischte sich ein weiterer Mann ein und versuchte ebenfalls den Mann vom Ordnungsamt zu schlagen. Mehrere Kollegen konnten jedoch eingreifen, der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen die Täter auf.

Zwei Poller überfahren

Ein 40-Jähriger war mit seinem Audi am Dienstagvormittag im Erfurter Norden unterwegs, als er nach links abbog und dabei zwei Poller durchbrach. Diese flogen auf ein geparktes Auto und verursachten einen Schaden von rund 1000 Euro. Im Anschluss meldete er sich auf der Polizeidienststelle in Erfurt Nord. Dort führten die Beamten einen Drogenvortest mit dem Fahrer durch, welcher ein positives Ergebnis anzeigte. Aufgrund seines auffälligen psychischen Verhaltens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort zerstörte er noch die Glasscheibe einer Zugangstür. Den 40-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ladendetektiv mit Pfefferspray verletzt

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat einen Detektiv verletzt. Der Täter hatte am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Daberstedt etwas getrunken, ohne allerdings zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Täter zur Rede stellte, attackierte er ihn mit einem Pfefferspray. Der Sicherheitsmitarbeiter zückte ebenfalls sein Pfefferspray, konnte den flüchtigen Dieb aber nicht aufhalten. Die Polizei nahm die Strafanzeige entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

