Erfurt. Im deutschen Städteranking liegt Erfurt auf Platz 34. Die Landeshauptstadt holt aber auf, zeigt eine neue Studie.

Einen „Wohnmobilboom“ in Erfurt hat die Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte ausgemacht. Die Zahl der zugelassenen Camper sei in einem Jahr um gut 10 Prozent gestiegen, heißt es in einer Mitteilung.

In einer von der Kanzlei beauftragten Studie wurden mit Daten vom Kraftfahr-Bundesamt (KBA) die Zulassungszahlen in den 50 größten deutschen Städten verglichen. Im Januar 2024 waren demnach in Erfurt 1414 Wohnmobile zugelassen. Bei 98.440 Kraftfahrzeugen, die in Erfurt insgesamt zugelassen waren, kommen somit gut 14 Wohnmobile auf 1000 Kraftfahrzeuge.

Freiburg führt das Ranking an

Anteilig liegt Erfurt auf Platz 34 der 50 Städte. Freiburg führt die Liste mit fast 38 Wohnmobile auf 1000 Kraftfahrzeuge an. Den letzten Platz belegt Frankfurt am Main mit nur acht Campern auf 1000 Kraftfahrzeuge. Der Durchschnitt aller 50 Städte beträgt knapp 17 Wohnmobile auf 1000 Kraftfahrzeuge und damit über dem Wert von Erfurt.

Allerdings hat sich die Thüringer Landeshauptstadt im Vorjahr diesem Durchschnitt etwas angenähert. Der Zuwachs um 10,56 Prozent lag über dem Anstieg von acht Prozent, der über alle 50 betrachteten Städte hinweg ermittelt wurde.

red