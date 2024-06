Erfurt. Eine Woche lang können die Jugendlichen in ihre Wunschberufe reinschnuppern - und sich möglicherweise sogar für ein Stipendium qualifizieren.

Trotz der Sommerferien stehen für viele Erfurter Schüler wegweisende Entscheidungen an: Kommende Woche bietet deshalb die Stiftung Bildung für Thüringen angehenden Abiturienten einen Überblick über verschiedene Studien- und Ausbildungsprogramme. Im Rahmen des Stipendiatenprogramms lädt das Helios-Klinikum am Mittwoch (26. Juni) Jugendlichen ein, sich einen Einblick in die medizinischen Bereiche zu verschaffen. So können sie zum Beispiel an einer Puppe den sicheren Umgang mit der Spritze üben.

Um die Anforderungen und Inhalte eines Studiums kennenzulernen und einen Eindruck vom Studienalltag zu gewinnen, übernimmt am Montag (24. Juni) die Ernst-Abbe-Hochschule Jena den Auftakt der Info-Woche. Die Materialforschungs- und prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar öffnet dann am Freitag (27. Juni) den Jugendlichen die Türen zu Wissenschaft und Forschung.

Notendurchschnitt mindestens bei 1,8

„Unser Ziel ist es, die Potenziale junger Menschen nach Eignung und Neigung bei der Berufswahl gemeinsam herauszuarbeiten, verschiedene Hochschulstandorte und Unternehmen kennen zu lernen“, so Anette Morhard, Vorstandsmitglied der Stiftung Bildung für Thüringen. Aus diesem Grund sind auch ehemalige Stipendiaten per virtueller Sprechstunde verfügbar, um offene Fragen zu beantworten. Beispielsweise, welches das passendere Studium ist oder ob nicht auch ein duales Studium oder ein dualer Ausbildungsplatz infrage kommen.

Voraussetzung für die Teilnahme am zweijährigen Stipendiatenprogramm der Stiftung Bildung für Thüringen für das kommende Schuljahr ist ein Notendurchschnitt von mindestens 1,8 in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Erfurter Schüler der jetzigen 10. Klasse an Schulen mit gymnasialer Oberstufe bei 12 Schuljahren sowie der 11. Klasse bei Schulen mit 13 Schuljahren können ihre Bewerbungsunterlagen noch bis zum 31. Juli per E-Mail (info@bildung-fuer-thueringen.de) an die Stiftung Bildung für Thüringen schicken.

