Erfurt. Die FH hat ihren Kanzler neu gewählt, wegen einer Sperrung wird die Buslinie 9 umgeleitet: Das und vieles mehr berichten wir in den Nachrichten aus Erfurt.

Fachhochschule: Der alte Kanzler ist auch der neue

Erfurt hat ab Juli einen neuen Oberbürgermeister, der Kanzler der Fachhochschule aber bleibt der alte: Stefan Landwehr wurde in dieser Woche von der Hochschulversammlung wiedergewählt, teilt die Fachhochschule mit.

Für den Hochschul-Professor Stefan Landwehr wird es seine zweite sechsjährige Amtszeit als Kanzler sein. Sie beginnt offiziell am 28. Oktober. Nach der Wiederwahl werde die Ernennung durch das zuständige Thüringer Ministerium erfolgen, heißt es von der FH.

Stefan Landwehr studierte Betriebswirtschaftslehre in Erlangen-Nürnberg und promovierte dort. Im September 2013 wurde er an die Fakultät Wirtschaft-Logistik-Verkehr der Fachhochschule Erfurt berufen.

Sperrung und Umleitung in Friedrich-Engels-Straße

Gleich zwei Baumaßnahmen am Mischwasserkanal in der Friedrich-Engels-Straße startet der Erfurter Entwässerungsbetrieb am Montag (24. Juni). Eine befindet sich an der Kreuzung Stollbergstraße. Gebaut wird voraussichtlich bis zum 31. Juli, der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die zweite Baustelle liegt im Bereich Bebelstraße bis Fritz-Büchner-Straße. Nach den Arbeiten am Kanal wird im Auftrag des Tiefbau- und Verkehrsamtes die Straßenoberfläche erneuert. Der Straßenabschnitt wird dazu bis voraussichtlich 31. Juli voll gesperrt, der Verkehr wird während der Baumaßnahme umgeleitet.

Betroffen von den Bauarbeiten ist auch die Buslinie 9, bestätigt die Evag. Sie werde ab 24. Juni umgeleitet. Die Haltestelle Fritz-Büchner-Straße wird beidseitig aufgehoben. Es werden Ersatzhaltestellen in der Breitscheidstraße vor der Hausnummer 33 (stadteinwärts) und der Hausnummer 40 (stadtauswärts) eingerichtet. Die Fahrtzeiten werden entsprechend angepasst.

Neuestes Uni-Gebäude kann besichtigt werden

Wenn die Architektenkammer Thüringen am 29. und 30. Juni zum Tag der Architektur einlädt, ist auch die Universität Erfurt mit dabei. Sie bietet den Besucherinnen und Besuchern am Samstag (29. Juni) die Möglichkeit, ihren 2023 eingeweihten Forschungsbau „Weltbeziehungen“ zu besichtigen, teilt die Uni mit.

Der Forschungsbau „Weltbeziehungen“ kann zum Tag der Architekturen besichtigt werden. (Archiv) © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Das Gebäude ist an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Geplant sind zwei Führungen – um 13 und um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Eingang zum Forschungsbau auf dem Campus an der Nordhäuser Straße.

Arbeitsagentur: Kindergeld auch für über 18-Jährige

Auch über 18-Jährige können Kindergeld erhalten. Darauf hat die Erfurter Arbeitsagentur anlässlich des Ferienbeginns hingewiesen. Der Antrag hierzu sollte aber frühzeitig samt der nötigen Unterlagen online eingereicht werden, heißt es.

Anspruch auf Kindergeld könne zum Beispiel bestehen, wenn das Kind eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium oder ein Praktikum absolviert. Da es nach dem Schulende nicht immer nahtlos weitergeht, gebe es Kindergeld ebenfalls während einer Übergangsphase von längstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Alle aktuellen Informationen rund um das Kindergeld sowie zum Kinderzuschlag stellt die Arbeitsagentur im Internet unter www.familienkasse.de bereit, wo auch Mitteilungen und Nachweise übermittelt werden können.

Öffentliches Nachdenken über Freundschaften

Wie überleben unsere Freundschaften, wenn Überzeugungen und Meinungen uns nicht mehr verbinden, sondern trennen? Das ist das Thema eines Philosophischen Salons, der am Mittwoch (26. Juni) 19 Uhr im Kunsthaus (Michaelisstraße 34) stattfindet.

Eingeladen sind interessierte und nachdenkliche Menschen. Philosophische Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, um einen Unkostenbeitrag ab 5 Euro wird aber vor Ort gebeten. Das Gespräch findet mitten in der Ausstellung „Lotus Eater“ von Elisa Breyer statt.

Ikea Erfurt spendet für den „Schlupfwinkel“

Mit einer Spende hat Ikea die Kinder- und Jugendzuflucht „Schlupfwinkel“ des Erfurter Perspektiv-Vereins unterstützt. Durch eine Direktspende und einer Versteigerung von Ikea-Möbeln kamen 3905 Euro zusammen, berichtet Perspektiv-Geschäftsführer Thomas Volland.

„Gerade in den letzten Jahren gibt es einen hohen Bedarf an unserem Angebot und leider müssen wir uns stetig erweitern“, sagt er. Derzeit werde die Inobhutnahmestelle von 12 auf 16 Betten erweitert. Thomas Volland ist deshalb auch für zwei neue Betten dankbar, die nicht versteigert und ebenfalls an den Schlupfwinkel übergeben wurden.

In Kooperation mit der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz hatte Ikea Erfurt eine Fläche im CineStar gestaltet. Diese diente während des Festivals „Goldener Spatz“ Anfang Juni als Gästelounge. Im Anschluss wurden die Ikea-Möbel versteigert. „Es ist toll, dass wir mit dem Goldenen Spatz einen Kooperationspartner gefunden haben, der unsere Werte und den Willen etwas Gutes zu tun, teilt“, sagt Josephine Tenzler, Community-Managerin von Ikea Erfurt.

