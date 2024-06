Erfurt. Ein Unbekannter hat in Erfurt einen 20-Jährigen mit einem Messer bedroht und Wertgegenstände gefordert. Doch der Mann wehrte sich. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Räuber ergreift die Flucht

Mittwochabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem versuchten Raub. Ein unbekannter Täter hatte sich von hinten einem 20-Jährigen genähert. Er bedrohte ihn mit einem Messer und forderte seine Wertgegenstände, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige ging darauf jedoch nicht ein und schlug seinem Gegenüber das Messer aus der Hand. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Täter bisher jede Spur. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einbrecher stehlen Werkzeug

Einbrecher erbeuteten in den vergangenen Tagen Werkzeug im Wert von 2500 Euro. Unbekannte waren zunächst auf ein Gartengrundstück im Erfurter Ortsteil Bischleben eingebrochen. An der Gartenlaube öffneten sie ein Fenster und stiegen in die Laube ein. Dort fanden sie das Werkzeug und packten es ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Eigentümerin bemerkte den Einbruch und informierte Mittwochvormittag die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rollerfahrer mit über 2,7 Promille

Ein betrunkener Rollerfahrer verursachte Mittwochabend in Erfurt einen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-Jährige mit seinem Roller kurz vor 19 Uhr in der Berliner Straße unterwegs gewesen. Mit an Bord hatte er einen 43-jährigen Bekannten. Nach wenigen Metern verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad. Beide Männer stürzten daraufhin und verletzen sich leicht. Als Polizeibeamte vor Ort kam, stellten sie nicht nur fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mit über 2,7 Promille war er auch deutlich zu betrunken, um den Roller sicher im Straßenverkehr führen zu können. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Auto im Wert von 30.000 Euro gestohlen

In Erfurt hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch auf einen Kia Sorento abgesehen. Der Besitzer hatte sein Auto in der Pößnecker Straße abgestellt. Unbemerkt näherten sich Diebe dem Fahrzeug und öffneten es auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie das Fahrzeug und fuhren mit ihrer Beute im Wert von 30.000 Euro davon. Mittwochmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Auto wurde eingeleitet.

Diebe auf Grundstück eines Motorradhändlers

In Erfurt verursachten Unbekannte Mittwochnacht bei einem Einbruch hohen Sachschaden. Die Täter verschafften sich den Angaben zufolge zunächst Zutritt auf das Grundstück eines Motorradhändlers im Südosten von Erfurt. Anschließend rissen sie ein Rollo ab und versuchten erfolglos, mit Gewalt eine Metalltür aufzuhebeln. Zwar gingen die Täter leer aus, dafür hinterließen sie jedoch einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

