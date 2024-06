Erfurt. Tausende Menschen haben die Krämerbrückeninstallation bewundert. Lars Bucki und viele Erfurterinnen und Erfurter hatten hunderte Kraniche gefaltet. Am Montag werden die Vögel verschenkt

red

Für die Erfurter Papier-Kraniche, die auf der Krämerbrücke Rast gemacht haben, ist die Zeit des Weiterzugs gekommen. Am Montag, dem 24. Juni 2024, werden die an Seilen aufgefädelten Origami-Vögel abgehängt, und zwar zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr.

„Wer Interesse hat, einen Teil des Kranichschwarms zu bekommen, kann im genannten Zeitraum auf die Krämerbrücke kommen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer möchte, könne dem Origamiclub Erfurt oder auch der Deutsch-Japanischen Gesellschaft eine Spende für einen guten Zweck zukommen lassen.

Alle Kraniche, die an diesem Montag nicht abgeholt werden, sollen im September noch einmal im Rahmen des Kultur-Quartier-Festivals im ehemaligen Schauspielhaus zum Einsatz kommen. Außerdem sollen ein paar wenige Kraniche in eine Zeitkapsel kommen, die am Antikriegstag, dem 1. September 2024, vergraben werden soll.

Sadako Sasaki und das Wunder auf Zeit

Der Kranich hat im Laufe der Jahrtausende viele Bedeutungen durchlebt. Den alten Ägyptern galt er als Sonnenvogel, bei Homer fraßen blutrünstige Kraniche Pygmäen, und in der Neuzeit sind sie – kunstvoll gefaltet – zu Symbolen langen Lebens geworden.

Den Abwurf der Atombombe am 6. August 1945 über Hiroschima überlebte ein kleines Mädchen namens Sadako Sasaki wie durch ein Wunder. Zehn Jahre später erkrankte sie jedoch an der Strahlenkrankheit, an Leukämie. Doch Sadako Sasaki gab nicht auf. Sie hoffte und hoffte, weil eine alte japanische Legende sie hoffen ließ. Wer 1000 Origami-Kraniche falte, so sagt die Legende, dem erfüllen die Götter einen Wunsch.

Der kleine größte Wunsch zerplatzte an der Wirklichkeit

Sadakos größter Wunsch war sehr klein: gesund werden, zur Schule gehen, mit Freunden spielen. Also faltete sie Kranich um Kranich. 1.600 wurden es. Dann, am 25. Oktober 1955, verstarb Sadako Sasaki. Sie wurde zwölf Jahre alt. Doch durch das Mädchen Sadako Sasami erhielten die Origami-Kraniche eine neue Bedeutung. Sie wurden ein Symbol für Frieden und Hoffnung.

Die Auslobung und Umsetzung der jährlichen Kunstinstallation sind eine Kooperation zwischen der Stadtverwaltung Erfurt/Kulturdirektion, dem Verband Bildender Künstler Thüringen e. V. sowie der Krämerbrückenstiftung. Finanziert wird sie durch eine Förderung der Sparkasse Mittelthüringen.

Weitere Informationen gibt es unter www.erfurt.de/kraemerbrueckeninstallation

