Erfurt. Wenn am Nachmittag das größte Straßenmusikfestival Thüringens startet, sind die Blicke immer auch aufs Regenradar gerichtet.

Monatelang fieberten Veranstalter, Musiker und Publikum auf die Fête de la Musique in Erfurt hin, doch ausgerechnet an diesem Freitag, den 21. Juni, wird in Thüringen mit heftigen Gewittern gerechnet. Vom Deutschen Wetterdienst wurde für Erfurt eine Vorinformation ausgegeben, dass es zwischen 11 und 21 Uhr zu Unwetter und starken Gewittern kommen kann. Für Westthüringen liegen bereits jetzt am Vormittag amtliche Gewitterwarnungen vor.

Auch wenn absehbar ist, dass sich die Regen- und Gewitterfront weiter nach Nordosten verlagert, ist freilich unklar, ob Erfurt tatsächlich vor unwetterartigen Regengüssen und Sturmböen betroffen ist. Dementsprechend bleiben auch die Veranstalter der „Fête de la Musique“ erstmal gelassen. „Es liegt wie immer im Ermessen der Musiker, ob sie spielen. Wenn es zu stark regnet, werden einige wohl von sich aus zusammenpacken“, sagt Friederike Teichert vom organisierenden Highslammer-Verein. Immerhin: Die Polizei selbst ist ja mit Dutzenden Musikern am Gleisdreieck auf dem Anger dabeisein.

An fast 40 Spielorten in der Altstadt und darum herum haben sich Bands und Einzelkünstler angemeldet. Sie treten ohne Gage auf, ebensowenig wird von den Besuchern Eintritt verlangt. Die Auftritte finden unter freiem Himmel statt, eine Schlechtwetter-Variante ist nicht vorgesehen.

mst