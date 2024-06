Erfurt. Was die beiden Institutionen in den 1970er Jahren der DDR gemeinsam geschaffen haben und was Dagmar Schipanski damit zu tun hat.

Kürzlich wurden im Thüringer Industriearchiv des Thüringer Museums für Elektrotechnik eine Reihe von Forschungsberichten gefunden, die Aufschluss über eine Forschungskooperation zwischen der Technischen Hochschule Ilmenau (THI) und dem VEB Funkwerk Erfurt, geben. Gemeinsam mit Zeitzeugen konnten diese nun ausgewertet werden. Demnach handelt es sich um die Entwicklung eines besonderen Transistors („nSGT-DMOS-Technologie“), der wesentlich schneller und mit höherer Spannung arbeiten kpnnte, als die damals gängigen Modelle („10 µm MOS-Technologie“).

Auch spätere Thüringer Ministerin wirkte an der Entwicklung mit

Im Auftrag des Funkwerks begannen die Entwicklungsarbeiten im November 1978. „Bemerkenswert ist, dass daran auch Dagmar Schipanski maßgeblich mitwirkte, die später Professorin für Festkörperelektronik und Rektorin der Technischen Universität Ilmenau, Vorsitzende des Wissenschaftsrats der Bundesrepublik Deutschland, Thüringer Ministerin für Wissenschaft Forschung und Kunst sowie Präsidentin des Thüringer Landtags, war“, wie Stephan Hloucal weiß.

Das Erbe der Erfurter Entwicklung liegt heute bei internationalen Unternehmen

Einige der in diesem Forschungsprojekt eingebundenen Diplomanden, Forschungsstudenten und Promoventen fanden laut dem Leiter des Thüringer Elekromuseums ihre berufliche Zukunft teilweise in leitenden Positionen des VEB Mikroelektronik Erfurt, bzw. Nachfolgefirmen wie Thesys, X-Fab Semiconductor Foundry, Melexis oder auch NXP Niederlande.

Die DMOS-Technologie, beispielsweise für Hochspannungsanwendungen, ist ein weltweiter Wachstumsmarkt, angetrieben durch den steigenden Bedarf im Automobilbereich oder bei Wechselrichtern für Photovoltaik- und Windenergieanlagen. Davon profitieren letztlich auch die Erfurter Halbleiterfirmen X-Fab und Melexis.

