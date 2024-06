Erfurt. Passend zur Fußball-Europameisterschaft hat der Erfurter Stephan Herbst ein Buch um einen bekannten Stürmer parat.

Die Fußball-Europameisterschaft ist in aller Munde. Und einmal mehr heißt es: König Fußball regiert die Welt. Fußball ist Kultur. Fußball ist Tradition. Fußball schweißt zusammen. Fußball aber ist auch ein Geschäft. Und wie bei jedem Geschäft, bei dem es um Geld, Macht und Ruhm geht, gibt es auch im Fußball Fallstricke und allzu menschliche Abgründe. Einer, der davon ein Lied singen kann, ist Fanta, neuverpflichteter Stürmer des brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro und Protagonist in Robert Schades gleichnamigem Roman.

Unaufgeregte Sprache und glitzerhafte Scheinwelten

Eben noch der gefeierte Star am Fußballhimmel, findet sich der Berliner mit Haut und Haaren in einem handfesten Skandal wieder. Umgeben von Handykameras erwacht er nach einer durchgemachten Nacht auf einem öffentlichen Platz. Die Schlagzeilen sind geschrieben. Seine Karriere scheint von einem auf den anderen Moment ruiniert. Was geschehen ist, schildert Robert Schade versatzstückartig in einer ebenso eindringlichen wie unaufgeregten Sprache. Dabei zeigt er, wie die Schnelllebigkeit eines Geschäfts zwischen Kommerz und Faszination die menschliche Existenz gar selbst zum Spielball auf dem Feld einer glitzerhaften Scheinwelt werden lässt. Ein Roman nicht nur für alle Fußballbegeisterten – eine Reise in das pulsierende Zentrum der Lebensfreude, wo Träume in der Sonne reifen und das Leben Farbe bekommt.

*Stephan Herbst ist Mitglied im Freundeskreis der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt e. V.

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: