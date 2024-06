Ursula Adomeit wird an diesem Sonnabend 103 Jahre alt. Sie gehört damit zu den fünf ältesten Menschen in Erfurt. Ein berümter Tänzer wollte sie, als sie zwölf war, an den Broadway mitnehmen. Doch ihre Eltern wollten das nicht. So war das, 1933. © Funke Medien Thüringen | Frank Schauka