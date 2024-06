Erfurt. Insider-Wissen könnten Diebe bei einem Einbruch in Erfurt gehabt haben, denn sie gingen sehr zielgerichtet zu Werke. Was sie alles gestohlen haben:

Am Samstag sind Unbekannte in Erfurt in der Nähe des Luisenparks in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben dabei eine Beute von etwa 65.000 Euro gemacht. Laut Polizei schlugen die Einbrecher um die Mittagszeit zu. Dabei entwendeten sie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld sowie Schmuck, Designer-Accessoires und ein hochwertiges Fahrrad.

Die Diebe gingen zielgerichtet und möglicherweise mit Insider-Wissen vor, da diverse gut verborgene Aufbewahrungsorte geöffnet und die Beute daraus entnommen wurde.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red