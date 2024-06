Erfurt. Der oder die Täter öffneten auch „gut verborgene Aufbewahrungsorte“, so die Polizei. Die Tat geschah in der Nähe des Erfurter Luisenparkes.

Ein Einbrecher hat am Samstag (22. Juni) in Erfurt reiche Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, brach er um die Mittagszeit in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe des Luisenparks ein. Dabei wurden eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld, Schmuck, Designer-Accessoires und ein hochwertiges Fahrrad im Wert von insgesamt etwa 65.000,- Euro entwendet.

Der oder die Täter seien zielgerichtet und möglicherweise mit Insider-Wissen vorgegangen, heißt es von der Polizei. So wurden diverse gut verborgene Aufbewahrungsorte geöffnet und die Beute entnommen.

red