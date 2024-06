Erfurt. Die im Internet verbreiteten Äußerungen zu einer Ortsteil-Turnhalle seien nur zum Teil wahr: Der Erfurter Sportbetrieb bemüht sich um eine Klarstellung.

Die Sporthalle im Erfurter Ortsteil Töttelstädt wird nicht stillgelegt. Das hat der Erfurter Sportbetrieb (ESB) betont. Allerdings könne der Schulsport der Grundschule im nahen Alach ab dem neuen Schuljahr nicht mehr in der Töttelstädter Mehrzweckhalle stattfinden.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Erfurter Sportbetrieb hält an Töttelstädter Sportanlage fest“ ist eine Mitteilung betitelt, mit der der Sportbetrieb auf Gerüchte über eine mögliche Schließung aus den sozialen Netzwerken reagiert. „Es gibt weder das Bestreben noch konkrete Beschlüsse der Stadt Erfurt, die Sportanlage in Töttelstädt stillzulegen“, heißt es. „Vielmehr ist der ESB als Teil der Stadtverwaltung Erfurt stets daran interessiert und ein wichtiger Partner in den Sanierungsbemühungen und unterstützt aktiv bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen.“

Aufklärung im Ortsteilrat versprochen

Wie das konkret aussehen soll, wollen Vertreter des ESB in der nächsten Ortsteilratssitzung am 29. Juli mitteilen. Vorab räumt der Sportbetrieb aber ein, dass der Schulsport aus Alach mit bislang 16 Wochenstunden wegen bestimmter gesetzlicher Auflagen ab dem neuen Schuljahr nicht mehr in Töttelstädt stattfinden könne.

Etwas rätselhaft bleibt der Sportbetrieb bei der Alternative. „Daraufhin wurden Machbarkeitsstudien angelegt und verschiedene Alternativen in enger Abstimmung mit dem Amt für Bildung geprüft“, heißt es. „Darunter auch die zukünftige Nutzung benachbarter Sportanlagen in Marbach und die Aufwertung beziehungsweise Erweiterung der vorhandenen Außensportanlagen in Alach selbst, was ebenso mit enormen Kosten verbunden wäre.“

Kombination von Schul- und Vereinssport

Grundsätzlich habe der Sportbetrieb die Töttelstädter Sportanlage auf dem Schirm. Sie sei Teil eines umfassenden Sanierungskonzeptes für die Sportanlagen in Erfurt. Für das Gesamtkonzept sei die Finanzierung zwar weiterhin unklar. Unter den einzelnen Maßnahmen genössen Sportstätten, wo wie in Töttelstädt Schul- und Vereinssport kombiniert werde, jedoch die höchste Priorität.

Mehr Nachrichten aus Erfurt:

red