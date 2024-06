Erfurt. Die Polizei Erfurt ermittelt wegen mehrerer Diebstähle und stoppte einen stark alkoholisierten Autofahrer.

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer auf der Bundesstraße bei Lindenbach gestoppt. Zuvor soll ein Zeuge beobachtet haben, wie der 49-Jährige Schlangenlinien gefahren ist. Die Beamten stoppten das Auto und stellten bei dem Fahrer einen Alkoholwert von über drei Promille fest. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Roller gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag einen Motorroller in Erfurt gestohlen, der am Berliner Platz angeschlossen war. Er flüchtete mit seiner Beute im Wert von 1500 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Samstagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Parfüm entwendet

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Samstagnachmittag in einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt zwei Parfumflakons entwendet. Als der Ladendetektiv das bemerkte, versuchte er den Täter aufzuhalten. Dieser griff ihn an und flüchtete. Der Security Mitarbeiter hielt den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 21-Jährige muss sich nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

