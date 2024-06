Erfurt. Heute erfahren Sie, wo in Erfurt es Kirschen zum Selberpflücken gibt, welche Bibliotheken geschlossen haben und vieles mehr. Natürlich gibt es auch Zeugnisse.

Kirschen zum Selberpflücken in Tiefthal

Fahner Obst öffnet seine Süßkirschenplantage im Erfurter Ortsteil Tiefthal. Ab Donnerstag (27. Juni) könnten dort Süßkirschen selbst gepflückt werden, teilt das Unternehmen mit.

„Trotz des schweren Frostes Ende April freuen wir uns, auch in diesem Jahr eine Anlage für das Pflücken von Süßkirschen öffnen zu können“, heißt es. „Hoch auf dem Berg gelegen, konnte die kalte Luft abfließen, und ein Teil der Süßkirschen trotzte den eisigen Temperaturen.“ Die Sorten „Kordia“ und „Regina“ seien im Vergleich zu den frühen Sorten weniger weit entwickelt und deshalb „mit zwei blauen Augen davon gekommen“.

Die Anlage werde täglich ab 9 geöffnet sein, wochentags bis 17 Uhr und am Wochenende bis 14 Uhr. Eimer und Leitern seien vorhanden, Verpackungsmaterial solle mitgebracht werden. Das Info-Telefon hat die Nummer: 036206/ 26 114.

Zwei Bibliotheken vorübergehend geschlossen

Die Bibliotheken Drosselberg und Johannesplatz werden während der Sommerferien zeitweise vorübergehend geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Bibliothek Drosselberg, die sich in der Astrid-Lindgren-Schule befindet, sei bereits seit 20. Juni und noch bis zum 10. Juli geschlossen. Die Bibliothek Johannesplatz, die in der integrierten Gesamtschule angesiedelt ist, wird vom 15. Juli bis zum 26. Juli geschlossen sein.

Während der Schließung beider Zweigstellen können alle anderen Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt uneingeschränkt genutzt werden. Zudem steht das Online-Angebot weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung.

Hochschulchor singt in der Predigerkirche

Am Mittwoch (26. Juni) gastiert um 20 Uhr der Chor der Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale innerhalb der diesjährigen Internationalen Orgelreihe in der Erfurter Predigerkirche. Unter der Leitung von Peter Kopp singt das Klangensemble Kompositionen von etwa Johann Sebastian Bach, Alfred Becker, Cesar Franck und Charles Stanford. Ergänzt wird das Programm durch Orgelwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Christoph Bach.

Das traditionsreiche Institut ist die älteste Kirchenmusikhochschule in Deutschland. Eintrittskarten (10, ermäßigt /7 Euro) für das etwa einstündige Konzert sind ab 19. 15 Uhr an der Abendkasse zu erhalten.

Volkshochschule überreicht Zeugnisse

Glückliche Gesichter gab es im Theater „Die Schotte“: Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und die kommissarische Leiterin der Volkshochschule Erfurt, Susanne Scharschmidt, überreichten die Abschlusszeugnisse an die Abendschülerinnen und Abendschüler, die auf dem zweiten Bildungsweg die Allgemeine Hochschulreife oder den Realschulabschluss erworben haben.

Zwei der Absolventen freuen sich über ihr Abiturzeugnis, acht weitere haben den Übergang ins zweite Jahr geschafft. Für die Prüfungen zum Erwerb des Realabschlusses hatten sich 14 Teilnehmende angemeldet, 13 davon sind zur Prüfung angetreten, 11 haben erfolgreich bestanden. Das Team der Volkshochschule ist stolz auf alle Absolventen, die es geschafft haben.

Dittelstedter Kinder sind fleißigste Sammler

Die Sammelsieger im Papierwettbewerb der Stadtwerke Erfurt kommen in diesem Jahr aus dem Erfurter Süden. Für den Erstplatzierten, den Feuerwehr-Förderverein Dittelstedt, stehen 3690 Kilo Altpapier zu Buche. Die Zweitplatzierten vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf und Familienwerken Thüringen kamen auf dieselbe Sammelsumme. Die Entscheidung wurde anhand des Pro-Kopf-Sammelwertes getroffen.

Der Feuerwehrnachwuchs aus Dittelstedt sammelte 99 Kilo Papier pro Kind und erhielt eine Prämie von 1000 Euro. Die Zweiten im Wettbewerb sind stolz auf 92 Kilo je beteiligtem Kind. Dafür erhielten sie 750 Euro. Die AWO-Kindertagesstätte „Am Sportplatz“ aus Ermstedt ist schon viele Jahre im Papierwettbewerb aktiv und sicherte sich den 3. Platz mit einer Gesamtmenge von 2860 kg, das waren beachtliche 87 kg pro Kind. Dafür gehen 500 Euro in die KiTa-Sparbüchse.

Seit 2003 wird in Erfurt in den Schulen und Kindereinrichtungen Papier gesammelt. Der Wettbewerb, den die SWE Stadtwirtschaft ins Leben gerufen hat, ging im abgelaufenen Schuljahr in die 20. Runde.

Veranstaltung in Kirche fällt aus

Die für Samstag (29. Juni) in der Erfurter Augustinerkirche geplante Augustinermotette fällt aus. Sie muss aus Krankheitsgründen abgesagt werden, teilt das Augustinerkloster mit. Stattdessen wird wie gewohnt um 18 Uhr die Abendandacht mit Sonntagsbegrüßung gefeiert. Die dritte Motette im Augustinerkloster findet dann am Samstag, den 27. Juli, statt. Dabei musizieren Matthias Dreißig an der Orgel und der musica-viva-chor bamberg unter Leitung von Ingrid Kasper.

Erfurt schaltet Hitzetelefon

Die letzten Sommer haben gezeigt, dass Hitzetage und Tropennächte während einer Hitzewelle besonders in den Städten ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellen. Mitunter muss sich der menschliche Körper innerhalb weniger Stunden auf extreme Hitze einstellen.

Zur Information der Bevölkerung hat die Erfurter Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wieder das Hitzetelefon geschaltet. Unter der Nummer 0361-655 448 93 kann man sich an Werktagen von 9 bis 16 Uhr Tipps und Informationen zur Vermeidung von gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze holen, heißt es aus dem Rathaus. Auch das Hitze-Portal auf der städtischen Internetseite und die eigens zur Aufklärung erstellte Broschüre zur Sommerhitze könnten genutzt werden. Bei extremen gesundheitlichen Beschwerden, wie Atemnot oder Bewusstlosigkeit, sei natürlich der Notruf 112 zu wählen.

red